Какие фразы точно не стоит говорить Алисе: эксперт дал четкий ответ

Что важно знать пользователям голосовых помощников

Голосовые помощники давно вошли в нашу жизнь. У многих дома есть "умная колонка", которая может включить музыку, ответить на вопрос или рассказать, какой будет погода. Общение с таким помощником помогает скоротать время, быстро получить интересующую информацию или поставить забавный эксперимент. Однако есть фразы, которые лучше не произносить. Какие именно и почему, объяснил автор Дзен-канала "Цифрохайп" (18+).

По словам эксперта, изначально с Алисой можно было разговаривать на любые темы, но со временем разработчики внесли коррективы. Отныне голосовой помощник игнорирует некоторые вопросы или отвечает на них отстраненно.

На какие вопросы Алиса теперь не отвечает

Алиса не шутит на темы политики и национальности. Если вы попросите ее об этом, то голосовой помощник предложит другую тему или уйдет от ответа.

Не стоит называть Алису именем другого помощника: на Сири из Гугла она может обидеться.

На оскорбление и грубость Алиса отвечать не будет, как и не станет выражаться нецензурными словами. Вероятнее всего, она переведет разговор в шутку.

Бесполезно делать длинные и слишком сложные запросы. Алиса может просто их не понять. Лучше формулировать вопрос емко и коротко.

Бесполезно просить Алису повторить слово "триста". Теперь она знает, к чему это может привести.

Алиса не обсуждает темы горячительных напитков. О них с ней лучше не говорить.

Как добиться от Алисы чего-то интересного

Раньше опытные пользователи могли заставить голосового помощника выдать что-то необычное, неожиданное и смешное. Например, шуточно продолжить слова известной песни. Сейчас это работает не всегда. Но можно обойти ограничения, создав специальный сценарий.

Для этого понадобится открыть приложение "Яндекс" или "Умный дом". Зайти в раздел "Устройства" и нажать "Добавить". Выбрать "Сценарий" и придумать ему название. Указать фразу, на которую Алиса должна среагировать. Добавить действие, выбрать колонку и настрооить команду "Прочитать вслух". Ввести нужную фразу и сохранить сценарий. При каждом запросе Алиса будет говорить только то, что вы запрограммировали.

Личный опыт пользователей

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными экспериментами с Алисой:

"Предложил Алисе руку и сердце. Назначила свидание на окраине в неблагополучном районе. Испугался". "Хочу заставить 2 колонки разговоривать между собой: мне кажется, будет интересно". "Пару месяцев назад я сказал Алисе, что комнатные растения у меня в доме не приживаются и вянут, на что она ответила: "А может просто у вас руки не оттуда растут?!". Я изрядно удивился". "Слово "триста" Алиса никогда не скажет. На это есть веская причина". "Если поговорю при Алисе о чем-то с женой, то на следующий день в телефоне появляется куча рекламы на эту тему".

