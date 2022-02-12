Главные неудачники февраля по знаку зодиака: их всего 3

Скорпион

В феврале у Скорпионов будет наблюдаться повышенная эмоциональная нестабильность, которая будет обусловлена влиянием Юпитера и Марса. Они будут провоцировать конфликты, ссоры, споры и прочие негативные моменты. Возможны серьезные конфликты с близкими.

Козерог

У тех, кто родился под знаком Козерогов, в феврале могут начаться проблемы с деньгами. И это будет продолжаться довольно долго. Козерогам, которые не привыкли к материальным проблемам, которые нельзя решить, на этот раз нужно просто потерпеть и не совершать резких движений, необдуманных поступков. Финансовый кризис закончится во второй половине марта.

Рыбы

Рыбам не стоит рассчитывать на стабильность в личной жизни. В этот период возможны ссоры, конфликты и расставания. Не исключено, что они поссорятся со второй половинкой. Рыб может ждать неприятный разговор, который приведет к разрыву отношений.