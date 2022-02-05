Городовой / Шоу-бизнес / Главные везунчики февраля по гороскопу: их всего 2
Новости по теме
Про Петербург
Последние новости
«Подарок к Новому году»: депутат высказался о вероятности открытия станции «Казаковской» в 2025-м Общество
«Та же курица»: если бы Чехов жил в 2025-м, его бы отменили за цитату о женских пристрастиях Общество
На простом вопросе про СССР знатоки «Что? Где? Когда?» споткнулись: те, у кого были родственники в Москве, отвечали моментально Общество
Кино-детектив: угадай фильм по признанию в любви, которое растопило миллионы сердец Общество
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез»: Петербург Есенина — от первого поезда до последней гостиницы Общество
Интересное
Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет Читать далее 3 марта 2025
«Инкогнито из Петербурга»: что на самом деле случилось с фильмом легендарного Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга»: что на самом деле случилось с фильмом легендарного Леонида Гайдая Читать далее 3 февраля 2025
«Ленфильм» зовет Бена Аффлека: вирусное видео о переезде звёзд в Россию «Ленфильм» зовет Бена Аффлека: вирусное видео о переезде звёзд в Россию Читать далее 17 января 2025
Плющенко и Ягудин вновь сойдутся на льду в Петербурге Плющенко и Ягудин вновь сойдутся на льду в Петербурге Читать далее 17 января 2025
Дочь Меньшова почтила память покойного отца в его юбилей: обошлась всего парой фраз Дочь Меньшова почтила память покойного отца в его юбилей: обошлась всего парой фраз Читать далее 17 сентября 2024
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Главные везунчики февраля по гороскопу: их всего 2

Опубликовано: 5 февраля 2022 09:30
Главные везунчики февраля по гороскопу: их всего 2
Главные везунчики февраля по гороскопу: их всего 2
Источник фото: canva.com

Астролог Василиса Миронова раскрыла, кому из знаков зодиака стоит приготовиться к периоду везения – чтобы им воспользоваться с максимальной выгодой для себя.

В то время как некоторые знаки зодиака в феврале ждет черная полоса, для этих двух представителей зодиакального круга последний месяц зимы будет чуть ли не самым удачным периодом 2022 года.

Василиса Миронова
Василиса Миронова Астролог, неопсихолог, автор курса "Астрология и ментальное здоровье"

Водолеи, в феврале вы можете спокойно наслаждаться жизнью.

На работе возможны небольшие проблемы, но они будут быстро устранены.

Если вы давно хотели начать путешествовать, то сейчас самое время.

В любви у вас все будет складываться хорошо, даже если вы не будете встречаться с кем-то.

Тельцы, февраль станет для вас месяцем любви и романтики.

Вам стоит лишь расслабиться и довериться течению событий, так как в этом месяце удача будет на вашей стороне.

Но не стоит забывать о том, что вы должны сами предпринимать шаги для достижения желаемого.

Если вы хотите, чтобы любовь пришла к вам, тогда не сидите, сложа руки.

В конце месяца вас ждет приятное знакомство, которое может перерасти в нечто большее.

Одинокие представители вашего знака Зодиака могут встретить свою вторую половинку.
Автор:
Елена Руднева
Шоу-бизнес
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще