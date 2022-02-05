Главные везунчики февраля по гороскопу: их всего 2

Астролог Василиса Миронова раскрыла, кому из знаков зодиака стоит приготовиться к периоду везения – чтобы им воспользоваться с максимальной выгодой для себя.

В то время как некоторые знаки зодиака в феврале ждет черная полоса, для этих двух представителей зодиакального круга последний месяц зимы будет чуть ли не самым удачным периодом 2022 года.