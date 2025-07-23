Город под контролем: как Петербург меняет жизнь велосипедистов и самокатчиков в 2025 году

В Петербурге начали серьезно наводить порядок с велосипедистами и самокатчиками.

С начала года уже оштрафовали 312 человек за нарушения правил дорожного движения, а с учетом штрафов общая сумма составила почти 250 тысяч рублей, пишет КП-Петербург.

Для сравнения, в прошлом году за тот же период количество нарушителей было почти вдвое больше — 561 человек, а сумма штрафов — вдвое выше.

Это говорит о том, что: либо люди стали аккуратнее, либо меры контроля стали более выборочными, но эффективными. Самые «горячие» районы по штрафам — Центральный, Кировский и Адмиралтейский.

Новые ограничения

В 2025 году правила ужесточились, что чувствуют и обычные велосипедисты, и курьеры на электросамокатах.

Теперь штрафы за разные правонарушения для самокатчиков могут доходить до 2000 рублей. К тому же, курьерам прописали строгие требования — от внешнего вида до обязательного номера на сумке.

Теперь в случае ДТП можно легко установить личность нарушителя.

Еще одним важным нововведением с 1 июля стала ограниченная скорость для электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах и пешеходных зонах — не более 10 км/ч.

Это правило касается всех — и жителей города, и курьеров. Кроме того, в Петербурге ввели зоны, где движение на СИМ запрещено: это места с высокой пешеходной активностью.

Как горожане реагируют на новые правила и зачем все это нужно

Петербуржцы к таким мерам относятся по-разному: с одной стороны, ограничения воспринимаются как неудобство, особенно для тех, кто привык быстро передвигаться на электросамокатах.

С другой стороны, все это направлено на безопасность — и судя по статистике, именно она часто страдает из-за слишком быстрой и безответственной езды.

Отдельно стоит отметить, что на время крупных мероприятий в некоторых районах города вводят полный запрет на использование СИМ — такие меры принимаются ради порядка и безопасности.

Так что любителям велосипедов и самокатов стоит внимательно следить за правилами, не превышать скорость и уважать других, чтобы избежать штрафов и, самое главное, несчастных случаев.