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Итальянский страсти и царские романы: почему Графская Славянка считалась скандальной усадьбой в прошлом

Опубликовано: 7 мая 2025 23:01
Усадьба в Графской Славянке
Итальянский страсти и царские романы: почему Графская Славянка считалась скандальной усадьбой в прошлом
Городовой ру

Владельцы усадьбы всегда были на слуху. Что становилось предметом их обсуждения?

Усадьба Графская Славянка — место, овеянное тайнами и интригами. История этого замечательного поместья тесно переплетена с судьбами ярких личностей, чьи романы и скандалы будоражили высшее общество России и Италии в XIX веке.

На первый взгляд, это просто красивая усадьба, но за ее стенами скрываются истории любви, измены и трагических случайностей.

Неаполитанский роман и его последствия

В 1781 году владельцем Графской Славянки стал Павел Мартынович Скавронский. Его жена, Екатерина Васильевна Энгельгардт, племянница Г. А. Потемкина, завела роман с молодым итальянским графом Джулио Литтой во время их проживания в Неаполе.

После смерти Скавронского Екатерина Васильевна стала женой Литты, привнеся в семью не только итальянские страсти, но и сложные отношения.

Юлия Павловна Самойлова: дочь, фрейлина и муза

Дочь Екатерины Васильевны от первого брака, Мария Пален, также стала героиней любовных интриг. Она увела мужа у матери. Ее роман с Джулио Литтой привел к рождению дочери Юлии Павловны. Та получила большую часть наследства Литты, что стало причиной скандала и развода ее родителей.

Отказавшись от дочери, Павел Петрович Пален никогда более не встретился с ней. Благодаря своему высокому положение — Юлия была принята ко двору вдовствующей императрицы Марии Федоровны в качестве фрейлины — она смогла сделать блестящую карьеру в высшем свете.

У нее даже был роман с императором Александром I, правда, кратковременно и закончился неудачно. Беременность от запретной любви была прервана лейб-медиками, в результате чего Юлия Павловна осталась бесплодной.

Брак с графом Самойловым и роман с Карлом Брюлловым

Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», после завершения романа с императором, Александром I устроил для Юлии брак с богатым наследником, графом Николаем Самойловым. Однако этот брак был несчастливым, и супруги вскоре разъехались.

Юлия Павловна уехала в Италию, где у нее завязался долгий роман с художником Карлом Брюлловым. Их отношения, продолжавшиеся более 10 лет, вызвали большой скандал в обществе, не удовлетворив даже императора Николая I. При этом, Юлия Павловна до конца жизни оставалась музой и спонсором Брюллова.

Графская Славянка: итальянский дворец под Петербургом

В 1829 году, после смерти Екатерины Васильевны, Юлия Павловна унаследовала усадьбу Графская Славянка. Она перестроила ее в стиле итальянской виллы, заказав проект молодому архитектору Александру Брюллову, брату Карла Брюллова.

Учитывая предпочтения графини, завороженной Италией, Брюллов спроектировал особняк с галереей-аркадой, обращенной в сад. Этот дом и сегодня восхищает своей красотой и уникальной атмосферой.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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