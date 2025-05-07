Забытая резиденция Карла Юлленъельма: как появилась знаменитая усадьба в Петербурге

Изначально в усадьбе не было даже окон.

В поселке Динамо, на пути из Павловска в Гатчину, расположена усадьба «Графская Славянка». Это место хранит в себе загадки и тайны нескольких веков, связанные с ее многочисленными владельцами и историческими событиями. История усадьбы — это увлекательное путешествие сквозь времена и культуры.

Шведский период: резиденция Карлберга

Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», история Графской Славянки начинается задолго до основания Санкт-Петербурга. В XVII веке территория современной Ленинградской области, включая мызу Славянка, была захвачена шведскими войсками.

В 1630-х годах на территории погоста Славянского фельдмаршал Карл Карлсон Юлленъельм, губернатор Ингерманландии, построил свою резиденцию — Карлберг. Это было небольшое здание в полтора этажа с высоким цокольным этажом без окон. Резиденция Карлберга стала административным центром уезда и символом шведского правления в этом регионе.

Лютеранский приход и поселение Пязелево:

Недалеко от Графской Славянки расположена церковь Марии Магдалины, ныне используемая Всероссийским институтом растениеводства. История этого храма также тесно связана с шведским периодом.

В 1641 году здесь был построен лютеранский собор, просуществовавший до XIX века. Вокруг него образовалось поселение Пязелево, населенное преимущественно финнами и ингерманландцами. К концу XIX века приход этого храма стал крупнейшим лютеранским приходом в Петербургской губернии.

В 1883 году на месте старой деревянной церкви была построена нынешняя каменная церковь по проекту архитектора Александра Видова.

Переход к России: подарки и новые названия

После захвата Приневских земель Петром I в 1708 году резиденция Карлберга была подарена его жене, Екатерине Скавронской. После вступления Екатерины на престол она подарила Славянскую мызу и графский титул своему названному брату Карлу Скавронскому.

С этого времени усадьба Карлберга стала известна как «Графская Славянка». Это событие отметило переход усадьбы под власть Российской империи и стало началом нового этапа в ее истории.

Владельцы усадьбы: эпатажные выходки и интересные истории

Владельцы Графской Славянки прославились своими эпатажными выходками и неординарными поступками. История нескольких поколений владельцев усадьбы описана историком Михаилом Пыляевым в книге «Замечательные чудаки и оригиналы». Их жизни были наполнены яркими событиями, интригами и необычными историями, которые придают усадьбе особый колорит и загадочность.

Что посмотреть вместе с усадьбой?

На территории усадьбы «Графская Славянка» расположен красивый парк, церковь Святой Великомученицы Екатерины и усадебный дом. Рядом с дворцом ранее находился деревянный театр. Вся территория усадьбы — это гармоничный ансамбль, создающий уникальную атмосферу и позволяющий погрузиться в историю этого места. Сочетание различных архитектурных стилей, исторических событий и загадочных историй владельцев делает Графскую Славянку уникальным местом.