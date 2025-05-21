Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу законопроект, который увеличит административный штраф за неоплаченный проезд в общественном транспорте в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Борьба с «безбилетниками»: Новые штрафы против растущей тенденции
Штраф для «зайцев» хотят поднять с 500 рублей до 1500 рублей. Таким образом власти намерены переломить тенденцию к росту количества «безбилетников», которая проявилась в последние три года.
Если в 2022 году контролеры составили 3,8 тыс. протоколов о таком административном правонарушении, то в 2024 году их число превысило уже 14,7 тыс. рублей.
Дифференцированный подход: Штрафы за разные нарушения
Проект поправок разработан Комитетом по транспорту и предусматривает дифференцированный подход при установлении размеров штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте.
Документ предлагает:
- Для неоплативших проезд взрослых пассажиров, не имеющих льготный или бесплатный проездной, установить штраф в размере 1500 рублей.
- Для неоплативших поездку пассажиров льготных категорий, которые не смогли подтвердить свое право на льготный или бесплатный проезд — 1000 рублей.
- Для взрослого пассажира, который не смог подтвердить оплату проезда за ребенка, находящегося с ним, предлагается ввести штраф 1500 рублей.
- Если взрослый пассажир не подтвердил право на бесплатную перевозку ребенка или право на его льготный проезд, штраф — 1000 рублей.
- За отсутствие оплаты провоза ручной клади или багажа проектом предполагается штраф в размере 1000 рублей.
|Категория нарушения
|Описание нарушения
|Размер штрафа (руб.)
|Примечания
|Взрослый пассажир без льгот и без билета
|Неоплата проезда взрослым пассажиром, не имеющим льгот или бесплатного проездного
|1500
|Новый дифференцированный штраф, выше текущих региональных ставок
|Пассажир льготной категории без подтверждения права
|Не смог подтвердить право на льготный или бесплатный проезд
|1000
|Размер ниже, чем для обычных взрослых
|Взрослый без подтверждения оплаты проезда ребенка
|Не подтвердил оплату проезда за ребенка, находящегося с ним
|1500
|Аналогичен штрафу для взрослых без билета
|Взрослый без подтверждения права бесплатного/льготного проезда ребенка
|Не подтвердил право на бесплатную перевозку ребенка или льготный проезд ребенка
|1000
|Меньше, чем штраф за неоплату взрослого
|Отсутствие оплаты провоза ручной клади или багажа
|Не оплатил провоз ручной клади или багажа
|1000
|Отдельный штраф за багаж, что соответствует практике некоторых регионов
Цель — справедливость и ответственность
Дифференцированный подход призван обеспечить принцип справедливости и соразмерности административной ответственности за отсутствие оплаты проезда, в зависимости от тяжести правонарушения и степени вины нарушителя.
Также поправки будут способствовать повышению уровня сознательности, ответственности и платежной дисциплины пассажиров, а также эффективности выявления и пресечения фактов проезда без оплаты и наоборот снижению количества случаев безбилетного проезда.
Как подтвердить оплату проезда?
Комитетом по транспорту издано распоряжение, которым утвержден Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд.
Теперь «зайцам» придется думать трижды, прежде чем рисковать.