Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу законопроект, который увеличит административный штраф за неоплаченный проезд в общественном транспорте в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Борьба с «безбилетниками»: Новые штрафы против растущей тенденции

Штраф для «зайцев» хотят поднять с 500 рублей до 1500 рублей. Таким образом власти намерены переломить тенденцию к росту количества «безбилетников», которая проявилась в последние три года.

Если в 2022 году контролеры составили 3,8 тыс. протоколов о таком административном правонарушении, то в 2024 году их число превысило уже 14,7 тыс. рублей.

Дифференцированный подход: Штрафы за разные нарушения

Проект поправок разработан Комитетом по транспорту и предусматривает дифференцированный подход при установлении размеров штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Документ предлагает:

Для неоплативших проезд взрослых пассажиров, не имеющих льготный или бесплатный проездной, установить штраф в размере 1500 рублей.

Для неоплативших поездку пассажиров льготных категорий, которые не смогли подтвердить свое право на льготный или бесплатный проезд — 1000 рублей.

Для взрослого пассажира, который не смог подтвердить оплату проезда за ребенка, находящегося с ним, предлагается ввести штраф 1500 рублей.

Если взрослый пассажир не подтвердил право на бесплатную перевозку ребенка или право на его льготный проезд, штраф — 1000 рублей.

За отсутствие оплаты провоза ручной клади или багажа проектом предполагается штраф в размере 1000 рублей.

Категория нарушения Описание нарушения Размер штрафа (руб.) Примечания Взрослый пассажир без льгот и без билета Неоплата проезда взрослым пассажиром, не имеющим льгот или бесплатного проездного 1500 Новый дифференцированный штраф, выше текущих региональных ставок Пассажир льготной категории без подтверждения права Не смог подтвердить право на льготный или бесплатный проезд 1000 Размер ниже, чем для обычных взрослых Взрослый без подтверждения оплаты проезда ребенка Не подтвердил оплату проезда за ребенка, находящегося с ним 1500 Аналогичен штрафу для взрослых без билета Взрослый без подтверждения права бесплатного/льготного проезда ребенка Не подтвердил право на бесплатную перевозку ребенка или льготный проезд ребенка 1000 Меньше, чем штраф за неоплату взрослого Отсутствие оплаты провоза ручной клади или багажа Не оплатил провоз ручной клади или багажа 1000 Отдельный штраф за багаж, что соответствует практике некоторых регионов

Цель — справедливость и ответственность

Дифференцированный подход призван обеспечить принцип справедливости и соразмерности административной ответственности за отсутствие оплаты проезда, в зависимости от тяжести правонарушения и степени вины нарушителя.

Также поправки будут способствовать повышению уровня сознательности, ответственности и платежной дисциплины пассажиров, а также эффективности выявления и пресечения фактов проезда без оплаты и наоборот снижению количества случаев безбилетного проезда.

Как подтвердить оплату проезда?

Комитетом по транспорту издано распоряжение, которым утвержден Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд.

Теперь «зайцам» придется думать трижды, прежде чем рисковать.