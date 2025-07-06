Окрошка на квасе, с кефиром или майонезом? Забудьте! Рецепт холодного супа с арбузом — пикантно и освежающе

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«Можно есть смело»: стоит ли покупать арбузы раньше августа

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Лето — не только про арбузы и окрошку: чем сбалансировать сезонный рацион, чтобы не упасть от слабости

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От соли до топленого масла: какие продукты не имеют срока годности

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Ранние арбузы и дыни: почему лучше подождать и как не отравиться

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На прилавках появились семечки со вкусом бекона: россиянин рискнул и впервые не дощелкал пачку до дна

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