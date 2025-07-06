Окрошка на квасе, с кефиром или майонезом? Забудьте! Рецепт холодного супа с арбузом — пикантно и освежающе

Окрошка летом — классика. Но если хочется чего-то нового, Павел Шолохов, шеф-повар, поделился с «Городовым» рецептом холодного арбузного супа, который можно назвать гаспачо по-летнему:
«Я брал арбуз очищал его от кожи и семечек».
Состав
- Арбуз без кожуры 500 гр
- Лук красный ялтинский 50 гр
- Кинза 50 гр
- Масло оливковое 100 гр
- Чили перец 10 гр
- Соль по вкусу
«Все это в стакан и блендером до состояния пюре. Получается очень свежий и не обычный вкус
Я при подаче еще посыпал мелко порезанным беконом криспи (его готовить очень просто, бекон выкладываем на протвень с пергаментом, присыпаем тростниковым сахаром и в духовку на минут 10 при 185 градусах)».
Суп получается пикантным, сладко-пряным и очень освежающим. Отличный вариант для тех, кто устал от кефира, кваса и майонеза с минералкой в тарелке — и хочет попробовать что-то новое, но простое.