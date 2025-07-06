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В 2025-м «двушки» и «трешки» в Петербурге подорожают: бонусом ждите дефицит

Опубликовано: 6 июля 2025 12:31
недвижимость
В 2025-м «двушки» и «трешки» в Петербурге подорожают: бонусом ждите дефицит
Фото: Городовой.ру

Разобрались, на сколько процентов вырастут цены.

Рынок новостроек Петербурга готовится к ощутимому росту цен — особенно на самые популярные форматы квартир: двух- и трехкомнатные, сообщила «Городовому» президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская.

Что будет с ценами?

По прогнозам на 2025 год «двушки» (50–70 м²)

  • Сейчас: 10–14 млн ₽
  • Прогноз: 11–16 млн ₽
  • Рост: +10–15%

«Трешки» (70–100 м²)

  • Сейчас: 14–22 млн ₽
  • Прогноз: 16–26 млн ₽
  • Рост: +12–18%

Почему дорожает?

Эксперт называет сразу несколько причин:

  • Дефицит новых проектов из-за регулирования и сложностей у застройщиков
  • Рост себестоимости (материалы, кредиты, рабочая сила)
  • Сохранение высокого спроса — ипотека и миграция поддерживают рынок
  • Инфляция в экономике в целом

Что может изменить динамику?

Резкое снижение ипотечных ставок — может ускорить рост, аналогично помогут новые госпрограммы. Кризис застройщиков — может спровоцировать дефицит и скачок цен

«Если тенденции сохранятся, двушки и трешки в Петербурге подорожают на 10–20% к 2025 году, а в премиальных локациях (Центр, Приморский, Васильевский остров) рост может быть еще выше.

Покупателям стоит рассматривать варианты заранее, пока цены не ушли в резкий рост», — подчеркивает Ковалерова-Павловская.

Если планируете покупку, лучше не откладывать — 2025 год может стать точкой роста для цен на массовые форматы жилья.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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