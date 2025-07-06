В 2025-м «двушки» и «трешки» в Петербурге подорожают: бонусом ждите дефицит

Рынок новостроек Петербурга готовится к ощутимому росту цен — особенно на самые популярные форматы квартир: двух- и трехкомнатные, сообщила «Городовому» президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская.
Что будет с ценами?
По прогнозам на 2025 год «двушки» (50–70 м²)
- Сейчас: 10–14 млн ₽
- Прогноз: 11–16 млн ₽
- Рост: +10–15%
«Трешки» (70–100 м²)
- Сейчас: 14–22 млн ₽
- Прогноз: 16–26 млн ₽
- Рост: +12–18%
Почему дорожает?
Эксперт называет сразу несколько причин:
- Дефицит новых проектов из-за регулирования и сложностей у застройщиков
- Рост себестоимости (материалы, кредиты, рабочая сила)
- Сохранение высокого спроса — ипотека и миграция поддерживают рынок
- Инфляция в экономике в целом
Что может изменить динамику?
Резкое снижение ипотечных ставок — может ускорить рост, аналогично помогут новые госпрограммы. Кризис застройщиков — может спровоцировать дефицит и скачок цен
«Если тенденции сохранятся, двушки и трешки в Петербурге подорожают на 10–20% к 2025 году, а в премиальных локациях (Центр, Приморский, Васильевский остров) рост может быть еще выше.
Покупателям стоит рассматривать варианты заранее, пока цены не ушли в резкий рост», — подчеркивает Ковалерова-Павловская.
Если планируете покупку, лучше не откладывать — 2025 год может стать точкой роста для цен на массовые форматы жилья.