«Илонка ее сдает»: 85-летняя Эдита Пьеха вспомнила о нажитой недвижимости

31 июля Эдита Пьеха встретила свое 85-летие. К сожалению, праздника не удалось из-за личного горя артистки, которое оставило ее на старости лет одну в большом доме.

Свой особняк с балконом певица построила по мотивам французского дома, где она жила до девяти лет. Со временем изначальные шесть соток расширились за счет соседнего участка, на котором поставили гостевой домик.

О том, как живется звезде СССР в ее хоромах, как-то обмолвился ее внук Стас:

«Она переехала на первый этаж дома со второго и даже обещает выходить гулять в сад. Или хотя бы отдыхать на крыльце первого этажа, она это очень любит».

Из недвижимости у Эдиты Станиславовны осталась еще квартира в Санкт-Петербурге. Свое московское, особо не примечательное жилье она отписала дочери Илоне Броневицкой.

«Купила я эту квартиру на Ленинградском проспекте давным-давно за три миллиона, а потом завещала дочери. Тогда я думала, что стало очень много приглашений из Москвы, а по гостиницам шататься надоело, захотела свою квартирку, которую я даже меблировала. Сейчас Илонка ее сдает — для нее это дополнительный доход», — развеяла однажды слухи о роскоши своего жилья певица.

К слову, Пьеха — одна из немногих легенд эстрады, которая не стремилась нахватать себе шикарные замки и дорогие квартиры в элитных ЖК или у моря, сообщает «Комсомольская правда».

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