Парковка по зонам и по цене: как в Петербурге посчитают новые тарифы с учетом загруженности улиц

Власти считают, что изменения сделают парковку более гибкой и справедливой.

С октября 2025 года в Санкт-Петербурге стартует новая система тарифов на платную парковку. Город хочет сделать стоянки проще и справедливее и разгрузить улицы города.

Дифференцированные тарифы — что это?

Теперь на платных парковках не будет одной фиксированной цены. Вместо этого введены четыре категории тарифов — от минимального 100 рублей в час до максимального 360 рублей.

Каждый тариф зависит от того, какая парковка была загружена на конкретной улице. Чем больше машин стоит на улице, тем дороже будет парковаться, сообщает КП.

Такой подход поможет стимулировать водителей не задерживаться в наиболее загруженных местах и ​​искать альтернативы на менее популярных улицах.

Как определят тариф?

Специальный Центр управления парковками собирает данные с парковок, камер, платежных систем и визуальных замеров. Каждый месяц информация об услугах в Центре транспортного планирования.

Специалисты анализируют информацию и определяют, какой тариф будет установлен на конкретной улице, пишет Фонтанка.

В конечном итоге предложения направляются в комитет по тарифам, который утверждает новые цены.

Новая нумерация зон парковки

Еще одно важное нововведение — улицы в четырех центральных округах (Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский) получит свой уникальный номер зоны.

Раньше тарифы распространялись на большие территории, теперь можно точечно регулировать стоимость.

Для водителей с резидентскими разрешениями документы переоформлять не нужно — их автоматически переносят на новые зоны.

Что еще важно знать?