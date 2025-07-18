История на площади Репина: что собой представлял петербургский съезжий дом

Там под одной крышей уживались полицейские, пожарники и преступники.

Площадь Репина в Санкт-Петербурге — место с особенной атмосферой и историей, а одним из главных ее «жителей» уже почти два века является съезжий дом 4-й Адмиралтейской части.

Этот кирпичный трехэтажный монумент построили между 1849 и 1851 годами по проекту профессора архитектуры Рудольфа Желязевича.

Съезжий дом выглядел словно городской форпост — с мощными арочными окнами, строгим фасадом и главной изюминкой — высоченной квадратной каланчой около 41 метра.

На вершине башни стояла будка для пожарного дежурного с мачтой для подачи сигналов, ведь здание выполняло сразу несколько важных городских функций.

Что такое съезжий дом и зачем он нужен?

В те времена у городской полиции каждого района было собственное административное здание — съезжий дом — где под одной крышей работали полицейские, пожарные и содержались арестанты.

Впрочем, это было далеко не просто функциональное место. Здание проектировали и строили так, чтобы оно выглядело внушительно и строго, ведь оно символизировало порядок и безопасность.

Как устроен съезжий дом изнутри

Внутри съезжий дом был настоящим маленьким городком.

На первом этаже — управление полицейского участка, кухня для пожарных и задержанных, прачечная, приемный покой и трубная для подачи пожарных сигналов.

Второй этаж занимала пожарная команда — их казармы, квартиры и швальня (швейная мастерская).

Третий этаж — жили полицейские со своими казармами и даже работал военно-полицейский телеграф для связи.

Во внутреннем дворе располагался четырёхэтажный флигель с камерами для задержанных, разделенных по категориям.

Такое необычное соседство полиции, пожарных и камер под одной крышей — редкость и одна из главных особенностей здания.

Исторический контекст

Площадь, на которой стоит съезжий дом, долгое время называлась Калинкинской — по имени старинной финской деревни Каллины, существовавшей здесь до основания Петербурга.

В 1952 году площадь переименовали в честь русского художника Ильи Репина, который жил близко и творил свои знаменитые полотна именно в этих краях, пишет сайт городские прогулки.

Во время войны и сегодня

В годы блокады Ленинграда съезжий дом пострадал от авиабомбы, но вскоре был отремонтирован и сохранился до наших дней.

Сегодня в этом здании размещается учебный корпус Санкт-Петербургского университета МВД, где готовят будущих специалистов в области экономики и права.

Так одна из главных функций здания — обеспечение порядка и безопасности — продолжается и сейчас, но в форме подготовки профессионалов.

Съезжий дом — это не просто старина и архитектура XIX века, а настоящая живая часть Петербурга, которая до сих пор хранит настроение и дух давно ушедшей эпохи.