Маскароны Дома Зингера: крылатые дамы на фасаде — о чем рассказывают их символы?

На фасаде знаменитого Дома Зингера на Невском проспекте притаились загадочные крылатые фигуры, чьи атрибуты хранят ключи к истории здания и целой эпохе.

Дом компании Зингер (ныне Дом книги) на углу Невского проспекта и канала Грибоедова — одно из самых узнаваемых и необычных зданий Санкт‑Петербурга.

Построенный в начале XX века по проекту архитектора Павла Сюзора, он резко выделялся на фоне классической застройки главной улицы столицы своим стилем модерн, обилием стекла и новаторскими инженерными решениями.

Но помимо общей футуристичности, фасад здания украшен множеством деталей, которые несут глубокий смысл.

Особое внимание привлекают величественные крылатые женские фигуры, расположенные на верхних этажах.

Это не просто украшения — это аллегорические образы, призванные рассказать историю компании, для которой строился дом, и передать дух стремительно меняющейся эпохи.

Лица дома: кто эти крылатые дамы?

Крылатые женские фигуры на фасаде Дома Зингера — это аллегории, распространенный прием в архитектуре модерна.

Они не изображают конкретных людей, а символизируют определенные понятия и идеи.

В данном случае, их крылья, вероятно, символизируют полет, скорость, прогресс — все то, что ассоциировалось с достижениями XX века и, конечно, с успехом и размахом деятельности компании Зингер.

Грациозные, уверенные в себе женские образы олицетворяют силу, красоту и, возможно, муз, вдохновляющих на открытия и творчество.

Они словно парят над городом, наблюдая за его жизнью и одновременно являясь его украшением.

Язык символов: что рассказывают их атрибуты?

В руках или рядом с крылатыми дамами на фасаде Дома Зингера можно увидеть несколько характерных предметов — их атрибутов.

Каждый из них имеет свое значение и помогает расшифровать послание, заложенное архитекторами и скульпторами.

Швейная машинка: самый очевидный символ, прямо указывающий на профиль компании Singer. Швейная машинка в начале XX века была воплощением технического прогресса, облегчающего труд, символом массового производства, доступности и удобства в быту. Ее наличие у одной из фигур подчеркивает связь здания с индустрией, производством и торговлей.

Веретено: этот атрибут может показаться устаревшим на фоне швейной машинки, но его присутствие не случайно. Веретено символизирует прядение, изготовление нити — основы для ткани. Это отсылка к традиционным ремеслам, к истокам текстильного производства. Таким образом, сочетание веретена и швейной машинки может символизировать преемственность и эволюцию: как старинное искусство обработки материалов перешло на новый, индустриальный уровень благодаря изобретениям, подобным швейной машинке Зингера.

Глобус: в руках другой фигуры мы видим глобус. Этот символ говорит о мировом масштабе деятельности компании Singer. К началу XX века Singer была уже поистине транснациональной корпорацией с представительствами по всему миру. Глобус олицетворяет глобальную торговлю, международные связи, экспансию бизнеса и широкое распространение продукции компании по всей Земле.

Архитектура и идея: как декор служит замыслу?

Эти символические фигуры и их атрибуты не просто «прилеплены» к фасаду.

Они являются неотъемлемой частью общего архитектурного замысла.

Стиль модерн стремился к синтезу искусств, где скульптура, живопись и архитектура работают вместе, создавая единый образ.

В Доме Зингера аллегорические фигуры гармонично вписаны в динамичные линии фасада, подчеркивая его вертикальность и стремление вверх (как и стремление компании к успеху).

Они расположены на уровне глаз прохожего на верхних этажах, привлекая внимание и заставляя задуматься о смысле.

Декор фасада Дома Зингера — это своего рода рекламное послание, выполненное языком искусства, рассказывающее о мощи компании, ее связи с прогрессом и ее глобальных амбициях.

Декор как послание: о чем говорят фигуры сегодня?

Сегодня, когда Дом Зингера ассоциируется прежде всего с Домом книги, его маскароны продолжают жить своей жизнью на фасаде.

Они напоминают нам об истории здания, о времени, когда оно было центром деловой активности крупнейшей мировой корпорации.

Они рассказывают об эпохе модерна, с ее верой в прогресс, красоту и символизм в искусстве.

Эти крылатые дамы с глобусом, веретеном и швейной машинкой — не просто декоративные элементы, а свидетели прошлого, которые продолжают вести безмолвный диалог с городом и его жителями, предлагая расшифровать свои тайны и увидеть, как история и символика вплетены в ткань петербургской архитектуры.

В следующий раз, проходя мимо Дома Зингера, поднимите взгляд — возможно, вы увидите в этих фигурах нечто большее, чем просто украшения.