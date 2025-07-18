Керосиновые фонари Коломны: мягкий свет ушедшей эпохи — где увидеть следы прошлого?

До появления газового и электрического освещения петербургские улицы освещались иным светом, и его следы до сих пор можно найти, особенно в таких районах, как Коломна.

Санкт‑Петербург, город, окутанный туманами и полумраком долгих зимних ночей, всегда нуждался в искусственном свете.

Освещение улиц было не просто вопросом комфорта, но и безопасности, позволяя горожанам передвигаться после наступления темноты и оживляя городскую жизнь.

История освещения Петербурга — это увлекательный рассказ о техническом прогрессе и смене эпох.

Прежде чем над городом загорелись газовые рожки, а затем — электрические лампы, его улицы освещали масляные, а затем и керосиновые фонари.

И в старых районах, как Коломна, до сих пор можно увидеть немые свидетельства той поры.

Эпохи городского света: от масла к керосину

Первые попытки осветить петербургские улицы относятся к XVIII веку, когда стали появляться масляные фонари.

Они давали тусклый, мерцающий свет, были дороги в обслуживании (требовали постоянной заправки и чистки) и не могли осветить город полностью.

Но это был важный шаг. Настоящим прорывом стало появление керосина в середине XIX века. Керосин был значительно дешевле масел, горел ярче и чище, давал меньше копоти.

Это позволило резко увеличить количество фонарей на улицах и сделать ночной город гораздо более светлым и безопасным.

К концу XIX века керосиновые фонари стали основным типом уличного освещения во многих городах, включая Петербург, пока их не сменил газ, а затем и электричество.

Керосин в Коломне: особый свет над каналами

Коломна — это один из старейших районов Петербурга, расположенный в юго‑западной части исторического центра.

Здесь сохранилось множество старых доходных домов, тихих дворов и каналов.

В XIX веке Коломна была плотно заселенным районом, где жили представители разных сословий — от чиновников и военных до ремесленников и простого люда. Как и другие районы, Коломна нуждалась в освещении.

Керосиновые фонари устанавливались вдоль улиц, набережных, у мостов, освещая пути для пешеходов и экипажей.

Свет керосинового фонаря был особенным. Он не был ярким и резким, как современное электричество.

Это был мягкий, теплый, слегка желтоватый свет, который отбрасывал длинные тени и создавал неповторимую, немного таинственную и романтическую атмосферу.

Такой свет будто бы сгущал пространство вокруг фонаря, оставляя дальние уголки в полумраке.

В свете керосиновых фонарей Коломна с ее каналами, мостиками и старыми фасадами выглядела особенно живописно и загадочно.

Фонарщики, которые ежедневно зажигали и гасили эти фонари, были неотъемлемой частью городского пейзажа.

Где искать следы: остатки старых столбов сегодня

Хотя сами керосиновые фонари в их первозданном виде вряд ли сохранились на улицах Коломны (большинство были заменены на более современные типы освещения), их немые свидетели — старые фонарные столбы — еще можно заметить.

Остатки старых столбов, которые когда‑то несли керосиновые лампы, можно заметить в тихих переулках Коломны, в глубине дворов, вдоль некоторых каналов (например, Крюкова или Грибоедова).

Это могут быть чугунные или металлические столбы характерной формы, иногда без самого светильника, иногда переоборудованные под электрические лампы, но сохранившие свой старинный облик.

Они не всегда бросаются в глаза, но если присмотреться к деталям старой застройки, их можно обнаружить.

Эти столбы — своего рода артефакты, напоминающие о времени, когда вечерняя прогулка по Коломне сопровождалась мягким мерцанием сотен маленьких огней.

Свет истории: память о смене эпох

Керосиновые фонари были важным этапом в развитии городского освещения.

Они сделали Петербург более «ночным» городом, способствовали развитию вечерней и ночной жизни, повысили безопасность.

Они создавали ту самую атмосферу старого Петербурга, которую мы знаем по живописи и литературе.

Сегодня, гуляя по Коломне, можно попытаться представить, как выглядели ее улицы в свете керосиновых фонарей.

Найденный старый фонарный столб — это не просто кусок металла, это дверь в прошлое, напоминание о людях, которые ходили по этим улицам век или полтора назад, о звуках и запахах того времени, об особом, мягком свете, который сопровождал их шаги.

Керосиновые фонари Коломны — это часть ее истории, невидимая, но ощущаемая для тех, кто любит всматриваться в детали и слушать тихий голос старого города.