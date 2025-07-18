Падение цен в Петербурге: сколько теперь стоит самая дешевая «однушка» рядом с метро

Чего ожидать от такого жилья?

Выяснилось, сколько стоит в Петербурге самая дешевая новая “однушка” у метро. Недвижимость расположена во Фрунзенском районе города на Неве.

Эксперты одного из крупных агентств недвижимости Северной столицы проанализировали предложение однокомнатных квартир в новостройках у метро и выяснили, за какую цену можно приобрести самую дешёвую квартиру в 15 минутах пешей ходьбы от метро.

В июле 2025 года на первичном рынке недвижимости Петербурга продаются 11 307 однокомнатных квартир. За год предложение в этом сегменте сократилось на 6,7%.

Доступность у метро

Доля предложений «однушек» в новостройках, которые находятся в шаговой доступности от метро, сейчас составляет 8,6%.

Минимальная цена

Как сообщает "Вечерний Петербург", сейчас нижняя планка покупки однокомнатной квартиры в шаговой доступности от метро составляет 8,1 млн рублей.

Год назад минимальный ценник был на уровне 9,9 млн рублей.

Предложение во Фрунзенском районе

Сейчас за 8,1 млн рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 28 кв. м во Фрунзенском районе города.

Объект располагается в шаговой доступности от станции метро «Бухарестская». Комплекс будет сдан в начале 2028 года.

Таким образом, самый бюджетный вариант “однушки” у метро в Петербурге обойдется в 8,1 миллиона рублей, но придется подождать до 2028 года.