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Падение цен в Петербурге: сколько теперь стоит самая дешевая «однушка» рядом с метро

Опубликовано: 18 июля 2025 18:01
доступное жилье
Падение цен в Петербурге: сколько теперь стоит самая дешевая «однушка» рядом с метро
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Чего ожидать от такого жилья?

Выяснилось, сколько стоит в Петербурге самая дешевая новая “однушка” у метро. Недвижимость расположена во Фрунзенском районе города на Неве.

Эксперты одного из крупных агентств недвижимости Северной столицы проанализировали предложение однокомнатных квартир в новостройках у метро и выяснили, за какую цену можно приобрести самую дешёвую квартиру в 15 минутах пешей ходьбы от метро.

В июле 2025 года на первичном рынке недвижимости Петербурга продаются 11 307 однокомнатных квартир. За год предложение в этом сегменте сократилось на 6,7%.

Доступность у метро

Доля предложений «однушек» в новостройках, которые находятся в шаговой доступности от метро, сейчас составляет 8,6%.

Минимальная цена

Как сообщает "Вечерний Петербург", сейчас нижняя планка покупки однокомнатной квартиры в шаговой доступности от метро составляет 8,1 млн рублей.

Год назад минимальный ценник был на уровне 9,9 млн рублей.

Предложение во Фрунзенском районе

Сейчас за 8,1 млн рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 28 кв. м во Фрунзенском районе города.

Объект располагается в шаговой доступности от станции метро «Бухарестская». Комплекс будет сдан в начале 2028 года.

Таким образом, самый бюджетный вариант “однушки” у метро в Петербурге обойдется в 8,1 миллиона рублей, но придется подождать до 2028 года.

Показатель Значение
Общее количество однокомнатных квартир 11 307
Годовое изменение предложения -6,7%
Доля квартир у метро в новостройках 8,6%
Нижняя цена однокомнатной квартиры у метро 8,1 млн рублей
Площадь самой дешёвой квартиры 28 кв. м
Район расположения Фрунзенский район
Ближайшая станция метро «Бухарестская»
Срок сдачи жилого комплекса начало 2028 года
Автор:
Ксения Пронина
Город
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