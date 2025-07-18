От Черного моря до Невского: когда и как слетать из Петербурга в Геленджик, чтобы не переплатить

Уже с 6 августа можно попасть в Геленджик из Петербурга.

Лето 2025 года дарит жителям Петербурга и всей России еще один сюрприз. Теперь добраться до Геленджика можно и из Северной столицы.

Аэропорт на Черноморском побережье снова начинает летать после нескольких лет «паузы». Сколько стоит билет и как долго лететь на юг? Рассказываем обо всем подробнее.

Возвращение аэропорта Геленджика

Аэропорт Геленджика наконец-то открылся для обычных пассажирских рейсов с 10 июля 2025 года. Напомним, что с начала 2022 года полеты в город были ограничены по соображениям безопасности.

Теперь прием и отправка самолетов возможны, но только в светлое время суток.

Smartavia запускает рейсы из Петербурга

С 6 августа авиакомпания Smartavia начнет летать из Петербурга в Геленджик по средам и субботам. Вылеты запланированы на 6:55 утра и 8:40 утра соответственно, сообщает воздушная гавань.

Время в полете — около 5 часов, а билеты продаются уже сейчас. Цена варьируется от 13 700 до 16 600 рублей в одну сторону.

Цены на билеты из Москвы в Геленджик: большой скачок стоимости

Если сравнивать ситуацию с билетами на другие направления в Геленджик, то здесь была просто революция цен.

С момента открытия продаж 9 июля у «Аэрофлота» стоимость билетов на рейсы из Москвы подскочила почти в трехкратном размере — с 17,8 тысячи рублей до 50.

Такой рост цен отмечен на даты с 18 по 23 июля, сообщают РИА Новости. После этого минимальная стоимость опускается до 29 тысяч рублей, вплоть до начала августа.

Затем стоимость падает до обычных 12-14 тысяч рублей в августе и сентябре. Этот скачок связан с огромным спросом и ограниченным количеством рейсов на старте.

Резкое оживление туризма в Геленджике

С открытием аэропорта в Геленджике заметно выросло бронирование отелей — это напрямую связано с возобновлением авиасообщения и желанием людей летом отдохнуть на Черном море.

Какие авиакомпании еще планируют летать в Геленджик?

Кроме Smartavia, которая уже объявила свои рейсы из Петербурга, еще один перевозчик может начать запуск регулярных полетов.

Red Wings — рассматривает рейсы как из Москвы, так и из регионов, но точные даты не озвучены.

На что обратить внимание туристам?

Рейс из Петербурга в Геленджик выполняется только в дневное время из-за ограничений работы аэропорта.

Билеты лучше брать заранее, чтобы избежать высокой стоимости — особенно в период пиковой загрузки в конце июля.