Из Петербурга — в сказку: три живописных места Ленобласти, куда отвезет электричка

Куда поехать, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы? Ленинградская область предлагает множество интересных мест, до которых легко добраться на электричке.

Например, есть три очень живописных направления: Маргариткин водопад, Гатчинские гейзеры и Желтая бухта. Маршрутами поделилась пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Маргариткин водопад: легенда о любви и девонских песках

Доехать до Сиверской можно на электропоезде с Балтийского вокзала. От станции до водопада можно добраться на общественном транспорте (около 15 минут) или вызвать такси.

Существует две версии происхождения этого названия. Скучная версия гласит, что водопад назван по имени своей первооткрывательницы.

По другой версии, водопад произошел от слез, пролитых местной красавицей. Узнав, что ее возлюбленный погиб на фронтах Первой мировой, девушка по имени Рита пошла в овраг за селом и горько-горько рыдала днями напролет. В итоге наплакала целый водопад.

Приезжать лучше в апреле-мае. Ручей, питающий водопад, летом мелеет, а то и вовсе пересыхает до следующей весны. Но во время половодья ручей становится достаточно мощным. Смог же он пробить себе целый каньон в этих девонских песках. Им, кстати, 450 миллионов лет — впечатляющий возраст.

Гатчинские гейзеры: советский секрет или природное чудо?

До Варшавского вокзала в Гатчине можно доехать с Балтийского вокзала. От остановочного пункта почти до самих гейзеров можно доехать на общественном транспорте, а затем немного прогуляться пешком.

Существует несколько версий появления гейзеров. По одной из них, они образовались после бурения скважин в этих местах.

Другая — конспирологическая — гласит, что в Советском Союзе готовились к ядерной войне и создали водонапорную систему на случай, если будет прекращено городское водоснабжение. Войны не случилось, а хранилища остались, образовав со временем гейзеры.

Согласно еще одной версии, их появление связано с подземными газохранилищами в слоях воды, которые также построили в советское время. Именно давление газа и заставляет воду бить такими фонтанами. Однако точно о происхождении этого природного чуда неизвестно.

Гейзеры находятся около деревни Корпиково Гатчинского района. Можно проехать из Гатчины по Корпиковскому шоссе до самой деревни. Там, не доезжая до моста, свернуть налево, затем добраться до садоводства и по главной дороге — до парковки, где можно оставить машину и прогуляться по тропинкам до леса.

Всего насчитывается шесть гейзеров. Строго говоря, три из них — водонапорные колонки, из которых бьет вода, а оставшимся дали имена «Пень», «Малыш» и «Фонтан».

Желтая бухта: заповедная красота Финского залива

Со станции Куолемаярви в Рябово в Лужки ходит общественный транспорт, откуда можно пешком добраться до экотропы у бухты Желтая и бухты Окуневая.

Просторный пляж с живописными видами, дикая красота величественных валунов и песчаных дюн, пьянящий аромат соснового леса — эта часть северного побережья Финского залива станет особо охраняемой природной территорией. Речь идет о заповеднике «Бухта Желтая» в Выборгском районе Ленинградской области.

Здесь есть сразу несколько экотроп, позволяющих исследовать уникальную природу этого места.

Эти три направления — лишь небольшая часть тех чудес, которые можно найти в Ленинградской области.