От «Крестов» до власти: как Сталин относился к Петербургу

Иосиф Виссарионович прошел непростой путь и в Петербурге его ждали большие испытания.

Осенью 1941 года, когда Ленинград оказался в кольце блокады и поползли злобные слухи: мол, Сталин оставил город на произвол судьбы из-за личной неприязни к нему.

Говорили, что он будто бы специально не стал защищать Ленинград, потому что в свое время Петербург был для него местом тяжелых испытаний и арестов.

Но на самом деле эти слухи не соответствуют действительности — оборона города была организована, и советские войска с первых дней пытались прорвать кольцо блокады.

Петербургский период: начало большого пути

Тем не менее петербургский период в жизни Сталина действительно был одним из самых важных и сложных этапов его революционного пути.

Именно тогда он окончательно утвердился под именем Сталин, которое стало символом всей его дальнейшей политической карьеры.

Впервые Иосиф Виссарионович попал в столицу Российской империи в 1905 году — тогда он участвовал в большевистской конференции.

Но в последующие годы Петербург для него был скорее транзитным пунктом, основная деятельность велась на Кавказе. К 1910 году он уже имел опыт партийной работы и был назначен ответственным за Кавказский регион, пишет Монетник.

Рискованный приезд и аресты

В сентябре 1911 года, находясь под полицейским надзором в Вологде, Сталин решился на рискованный шаг — тайно приехал в Петербург, зарегистрировавшись в гостинице «Россия» под чужим именем.

Но город в это время был буквально заполнен полицией: всего за несколько дней до этого в Киеве был убит премьер-министр Столыпин, и охрана порядка была усилена.

Уже 9 сентября Сталина арестовали в гостинице и отправили в тюрьму «Кресты», где он провел три месяца, после чего вернули в Вологду.

Жизнь в подполье и работа с «Правдой»

Однако Сталин не оставил попыток работать в столице. В феврале 1912 года он снова приехал в Петербург, на этот раз используя паспорт персидского подданного, чтобы запутать полицию.

С этого момента его жизнь была тесно связана с районом Пески — бедным рабочим кварталом, где он мог скрываться и вести подпольную деятельность.

Постоянно меняя внешность и места, он пытался ускользнуть от слежки, иногда прячась в извозчичьих трактирах до утра.

В этот период Сталин стал одним из главных сотрудников первой легальной большевистской газеты «Правда» и участвовал в избирательной кампании социал-демократов в IV Государственную думу.

Его роль в этих событиях часто преувеличивается — он много ездил и был арестован в день выхода первого номера газеты.

Кроме того, его попытки сотрудничать с меньшевиками вызвали резкую критику Ленина, который отстранил Сталина от работы в России и вызвал его в Краков.

Ссылка в Сибирь и возвращение в революционный Петроград

В марте 1913 года Сталин был вновь арестован и сослан в Восточную Сибирь, где провел несколько лет, переписываясь с Лениным и готовясь к новым политическим шагам.

Вернулся он в Петроград только в марте 1917 года, как раз на волне революционной эйфории. Сталин поселился в квартире семьи Аллилуевых на 10-й Рождественской улице (ныне Советская улица).

Это место стало для него базой до марта 1918 года, когда он переехал в Москву для работы в новом советском правительстве.

Петербург и Сталин: сложные отношения

Что касается слухов о ненависти Сталина к Петербургу, то действительно, город оставил у него тяжелые воспоминания: аресты, ссылки, постоянная слежка.

Но это не значит, что он предал город во время блокады. Наоборот, для Сталина Ленинград был стратегически важен — он понимал, что его падение откроет путь немцам к Москве.

Поэтому приказ о защите города был самым жестким, а Красная Армия предпринимала несколько наступательных операций, чтобы прорвать осаду. К сожалению, блокада длилась долго, и город пережил невероятные страдания, но выстоял.