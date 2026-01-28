К какому кассационному округу относится Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург относится к Третьему кассационному суду общей юрисдикции. Этот суд осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами города Санкт-Петербурга, а также Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа.

Третий кассационный суд общей юрисдикции расположен по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26. Он работает с 09:00 до 18:00 в понедельник–четверг и до 16:45 – в пятницу.

