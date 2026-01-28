Городовой / Вопросы о Петербурге / К какому кассационному округу относится Санкт-Петербург?
К какому кассационному округу относится Санкт-Петербург?

Опубликовано: 28 января 2026 09:10
 Проверено редакцией
суд, молоток
Global Look Press/Shatokhina Natalia

Санкт-Петербург относится к Третьему кассационному суду общей юрисдикции. Этот суд осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами города Санкт-Петербурга, а также Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа.

Третий кассационный суд общей юрисдикции расположен по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26. Он работает с 09:00 до 18:00 в понедельник–четверг и до 16:45 – в пятницу.

Интересные факты

  • Третий кассационный суд начал работу 1 октября 2019 года в рамках судебной реформы, направленной на обеспечение независимости судов. До этого суды субъектов РФ проверяли обжалуемые судебные акты в двух инстанциях — апелляционной и кассационной, что могло снижать объективность.
  • В кассационных судах, включая Третий, действует принцип, согласно которому все жалобы, соответствующие процессуальным требованиям, подлежат рассмотрению в судебном заседании без предварительного отбора. Это означает, что каждое поданное заявление рассматривается коллегиально.
  • В состав Третьего кассационного суда входят президиум суда, а также судебные коллегии по гражданским, административным и уголовным делам.
  • Суд предоставляет возможность подавать документы в электронном виде через официальный сайт, что упрощает доступ к правосудию.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
