К какому кассационному округу относится Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург относится к Третьему кассационному суду общей юрисдикции. Этот суд осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами города Санкт-Петербурга, а также Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа.
Третий кассационный суд общей юрисдикции расположен по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26. Он работает с 09:00 до 18:00 в понедельник–четверг и до 16:45 – в пятницу.
Интересные факты
- Третий кассационный суд начал работу 1 октября 2019 года в рамках судебной реформы, направленной на обеспечение независимости судов. До этого суды субъектов РФ проверяли обжалуемые судебные акты в двух инстанциях — апелляционной и кассационной, что могло снижать объективность.
- В кассационных судах, включая Третий, действует принцип, согласно которому все жалобы, соответствующие процессуальным требованиям, подлежат рассмотрению в судебном заседании без предварительного отбора. Это означает, что каждое поданное заявление рассматривается коллегиально.
- В состав Третьего кассационного суда входят президиум суда, а также судебные коллегии по гражданским, административным и уголовным делам.
- Суд предоставляет возможность подавать документы в электронном виде через официальный сайт, что упрощает доступ к правосудию.