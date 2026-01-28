Городовой / Город / Рост в 10 раз: грипп разгулялся в петербургских школах
Рост в 10 раз: грипп разгулялся в петербургских школах

Опубликовано: 28 января 2026 10:30
Рост в 10 раз: грипп разгулялся в петербургских школах
Рост в 10 раз: грипп разгулялся в петербургских школах
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге количество классов школ, закрытых из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19, увеличилось в 10 раз. На прошлой неделе таких случаев не было, а сейчас, по данным Комитета по образованию, приостановлен учебный процесс в 10 классах.

В детских садах число заболевших детей также заметно выросло.​

По информации на 27 января, закрыто 14 групп в детсадах, сообщили «КП-Петербург» в Комитете. Для сравнения, на прошлой неделе их было всего две, то есть рост составил семь раз.

Это вполне ожидаемо: в период январских праздников инфекции обычно затихают, как отмечала ранее Ирина Катаева из Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

После возвращения детей в сады и школы болезни активизировались, а недавние сильные морозы в городе могли усугубить ситуацию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
