Рост в 10 раз: грипп разгулялся в петербургских школах

В Санкт-Петербурге количество классов школ, закрытых из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19, увеличилось в 10 раз. На прошлой неделе таких случаев не было, а сейчас, по данным Комитета по образованию, приостановлен учебный процесс в 10 классах.
В детских садах число заболевших детей также заметно выросло.
По информации на 27 января, закрыто 14 групп в детсадах, сообщили «КП-Петербург» в Комитете. Для сравнения, на прошлой неделе их было всего две, то есть рост составил семь раз.
Это вполне ожидаемо: в период январских праздников инфекции обычно затихают, как отмечала ранее Ирина Катаева из Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
После возвращения детей в сады и школы болезни активизировались, а недавние сильные морозы в городе могли усугубить ситуацию.
