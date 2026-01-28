Рост в 10 раз: грипп разгулялся в петербургских школах

Новости по теме

Пустые парты и тихие коридоры: в Петербурге разом закрыли 85 классов из‑за гриппа и ОРВИ

В Петербурге всплеск ОРВИ: 56 школьных классов и 19 групп в детсадах отправили на карантин — что будет дальше

Грипп или ОРВИ? Врач назвал один признак‑маячок, по которому их различают

Не коронавирус, а ОРВИ и грипп: больницы Петербурга ограничивают посещения

Почти четверть за семь дней: в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом взлетела на 23%

