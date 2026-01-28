Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Кеми?

Расстояние от Санкт‑Петербурга до Кеми на машине — около 850–900 километров в зависимости от выбранного маршрута. Путь пролегает через живописные северные ландшафты Карелии, так что поездка сама по себе становится маленьким приключением.

Как ехать и сколько времени займёт?

Основной маршрут проходит по трассе Р‑21 «Кола» — одной из самых атмосферных дорог Северо‑Запада. Вы проедете:

через Приозерск и Сортавалу (здесь уже чувствуется карельский колорит — скалистые берега, озёра, сосновые леса);

вдоль Ладожского озера, самого большого в Европе;

через Петрозаводск, столицу Карелии;

далее — на север, мимо бескрайних лесов и озёр, к Белому морю.

В среднем дорога занимает 11–13 часов без учёта остановок. Но если делать паузы на осмотр достопримечательностей и перекус, легко растянуть путешествие на полтора дня — и это будет оправдано.

Интересные факты о маршруте и конечной точке

Трасса «Кола» — не просто дорога, а часть легендарного пути к Мурманску. Её назвали в честь реки Колы, впадающей в Баренцево море. Вдоль трассы встречаются указатели с расстояниями до Мурманска и даже до Северного полюса — это создаёт ощущение настоящего северного путешествия.

Ладожское озеро по пути — не только живописный фон, но и исторический маршрут. В годы блокады Ленинграда здесь проходила «Дорога жизни», а подводные кабели, проложенные по дну озера в 1942 году, снабжали город электричеством.