79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика

В 2025 году по ЗСД водители совершили свыше 79 млн поездок, что на 2,1 млн больше, чем в 2024-м.
По данным пресс-службы ЗСД, платная трасса укрепила роль главной транспортной магистрали Санкт-Петербурга, побив рекорд по интенсивности движения — более 79 млн рейсов за год.
В сравнении с 2024 годом, когда зафиксировали около 77 млн поездок, рост составил 2,1 млн. Максимальный суточный показатель достигнут 30 апреля 2025-го — 293 тысячи поездок.
Популярные маршруты
Лидерами самых популярных маршрутов стали: «КАД Юг — Макаровка», «КАД Юг — Богатырский проспект», «КАД Север — Скандинавия».
