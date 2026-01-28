Городовой / Город / 79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какое среднегодовое количество осадков в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Парки и метро онлайн: Петербург расширяет сеть Wi-Fi Город
Мастера чистоты терки от овощей и сыра отмывают без губки: почему я сам до этого не додумался Полезное
Секретный лайфхак для поезда: выкупила купе, а потом сдала билеты — вот почему это полная афера Полезное
Петербургский пенсионер отдал миллион после «приветствия из прошлого» Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика

Опубликовано: 28 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика
79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика
Global Look Press / Zamir Usmanov

В 2025 году по ЗСД водители совершили свыше 79 млн поездок, что на 2,1 млн больше, чем в 2024-м.

По данным пресс-службы ЗСД, платная трасса укрепила роль главной транспортной магистрали Санкт-Петербурга, побив рекорд по интенсивности движения — более 79 млн рейсов за год.

В сравнении с 2024 годом, когда зафиксировали около 77 млн поездок, рост составил 2,1 млн. Максимальный суточный показатель достигнут 30 апреля 2025-го — 293 тысячи поездок.

Популярные маршруты

Лидерами самых популярных маршрутов стали: «КАД Юг — Макаровка», «КАД Юг — Богатырский проспект», «КАД Север — Скандинавия».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью