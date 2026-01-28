Куда поехать недалеко из Санкт-Петербурга на выходные?

Если хочется вырваться из Петербурга на выходные, но не уезжать далеко, есть несколько живописных и небанальных маршрутов. Всего пара часов в пути — и перед вами уже другая атмосфера: с историей, природой и особенными деталями, которых не найти в городской суете.

Выборг: скандинавская сказка в 130 км от Питера

Выборг словно переносит в средневековую Европу. Всего 130 км от Петербурга — и вот уже перед вами замок на острове, узкие улочки с домами XVI–XIX веков и парк Монрепо с валунами и гротами. Это единственный в России город с полноценной европейской средневековой застройкой. Добраться легко: электричка с Финляндского вокзала идёт около полутора часов; есть также автобусы и вариант на машине.

Гатчина: дворцово‑парковый сюрприз

Чуть ближе — Гатчина. Здесь находится Гатчинский дворец, любимая резиденция Павла I, который называл его «мой замок». Внутри — парадные залы и охотничьи трофеи, а под дворцом тянется сеть подземных ходов, часть из которых открыта для посещения. Электричка с Балтийского вокзала довезёт за час; ходят и автобусы.

Старая Ладога: первая столица Руси

Для ценителей древней истории подойдёт Старая Ладога — первая столица Руси до переноса центра в Новгород. Здесь сохранилась крепость IX века, где, по преданию, княжил Рюрик. Дорога: поезд до станции Волховстрой (около 2,5 часов), затем автобус или такси (20 минут).

Приозерск и остров Коневец

Необычный маршрут — Приозерск и остров Коневец. В Приозерске стоит крепость Корела, упоминавшаяся ещё в 1295 году. На острове Коневец в Ладожском озере расположен древний монастырь (XIV век) и загадочный Конь‑камень. На острове живут монахи, а туристов пускают только в составе организованных групп. До Приозерска можно доехать на электричке за два часа, далее — теплоход до острова (в сезон) или такси до причала.

Ивангород: крепость у границы

Ивангород впечатляет мощной крепостью XVI века с башнями и стенами, выходящими к реке Нарве. С крепостных стен открывается вид на эстонский город Нарва — архитектурный дуэт по обе стороны границы. Дорога: электричка или автобус до Кингисеппа (около двух часов), затем такси (30 минут). Для въезда нужен паспорт — это пограничная зона.

