Какие новые станции метро открыли в Санкт-Петербурге?

В конце 2025 года в Санкт‑Петербурге торжественно открыли две новые станции метро — «Путиловская» и «Юго‑Западная». Они стали первыми действующими станциями Красносельско‑Калининской (шестой, «коричневой») линии, которую планировали ещё с 1980‑х, но долго не могли реализовать из‑за сложностей и нехватки средств.

Что важно знать о новых станциях?

«Путиловская» расположилась на улице Васи Алексеева, между проспектом Стачек и улицей Маршала Говорова. Это пересадочный узел: отсюда можно перейти на станцию «Кировский завод» первой (красной) линии. Такое соединение особенно ценно — это первая пересадка вне исторического центра, которая разгрузит потоки пассажиров.

«Юго‑Западная» находится в Красносельском районе — на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Для этого района она стала первой станцией метро, что заметно улучшило транспортную доступность для сотен тысяч горожан.

Любопытные детали К открытию выпустили специальные сувениры — жетоны с символикой «Юго‑Западной» и «Путиловской». В кассах новых станций они продаются без упаковки, а на других станциях — в защитных блистерах по 650 рублей.

Как дальше будет развиваться Красносельско‑Калининская линия?

Красносельско‑Калининская линия будет продлена: в планах — станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» и другие. В перспективе «коричневая» ветка пройдёт параллельно красной, что ещё сильнее разгрузит метрополитен.

