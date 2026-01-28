Городовой / Полезное / Капустный ленивый пирог: быстро, бюджетно и без хлопот с тестом - влюбился в этот рецепт
Капустный ленивый пирог: быстро, бюджетно и без хлопот с тестом - влюбился в этот рецепт

Опубликовано: 28 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
капустный пирог
Капустный ленивый пирог: быстро, бюджетно и без хлопот с тестом - влюбился в этот рецепт
Фото: Городовой.ру

Хочется домашней выпечки, но нет времени на долгий замес и лепку? Приготовьте простой заливной пирог с капустой. По вкусу он не уступит традиционному, а готовится буквально за час, причём тесто для него не нужно вымешивать или раскатывать.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 250 г
  • Сметана (15-20%) — 250 г
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 70 г (около 4,5 ст. ложек)
  • Разрыхлитель теста — ½ ч. ложки
  • Масло растительное — для смазывания формы
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
  • Зелень петрушки или укропа (по желанию) — небольшой пучок

Приготовление

Шаг 1. Подготовка капусты. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, переложите в миску, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока.

Шаг 2. Заливка (тесто). В отдельной ёмкости взбейте яйца со сметаной, солью и перцем. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности, без комочков. Получится консистенция густой сметаны.

Шаг 3. Сборка и выпечка. Форму для запекания (примерно 20х20 см) смажьте маслом. Выложите подготовленную капусту ровным слоем, при желании посыпьте рубленой зеленью. Равномерно залейте всё сметанным тестом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до румяной корочки. Дайте пирогу немного остыть в форме перед подачей.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
