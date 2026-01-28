Капустный ленивый пирог: быстро, бюджетно и без хлопот с тестом - влюбился в этот рецепт

Хочется домашней выпечки, но нет времени на долгий замес и лепку? Приготовьте простой заливной пирог с капустой. По вкусу он не уступит традиционному, а готовится буквально за час, причём тесто для него не нужно вымешивать или раскатывать.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 250 г
- Сметана (15-20%) — 250 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Мука пшеничная — 70 г (около 4,5 ст. ложек)
- Разрыхлитель теста — ½ ч. ложки
- Масло растительное — для смазывания формы
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
- Зелень петрушки или укропа (по желанию) — небольшой пучок
Приготовление
Шаг 1. Подготовка капусты. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, переложите в миску, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока.
Шаг 2. Заливка (тесто). В отдельной ёмкости взбейте яйца со сметаной, солью и перцем. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности, без комочков. Получится консистенция густой сметаны.
Шаг 3. Сборка и выпечка. Форму для запекания (примерно 20х20 см) смажьте маслом. Выложите подготовленную капусту ровным слоем, при желании посыпьте рубленой зеленью. Равномерно залейте всё сметанным тестом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до румяной корочки. Дайте пирогу немного остыть в форме перед подачей.