Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Сапсан» на пробе: новую систему безопасности для ВСМ Москва-Петербург протестируют на скоростном поезде

Опубликовано: 16 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Систему научили получать данные о движении составов от инфраструктуры по двум частотам.

Специалисты НИИАС разработали бортовую систему безопасности для поездов на Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург и приступили к ее испытаниям.

Она принимает данные о движении составов от инфраструктуры на двух частотах, что обеспечивает точное выдерживание интервалов на больших скоростях, сообщили в пресс-службе РЖД.​

Состав системы

Система безопасности СО-400А включает около десяти модулей и блоков, монтируемых на поезде. Она дает более точные сведения о положении состава на основе сигналов от элементов путевой инфраструктуры.​

Тестирование

Для проверки в реальных условиях установку разместили на «Сапсане», который доставили из Петербурга в Смоленск.

Там на участке Смоленск — Красный Бор ранее смонтировали прототип российской системы управления поездами, предназначенной для ВСМ.​

Инженеры протестируют взаимодействие этих систем. Далее комплекс управления проверят на новом высокоскоростном поезде, включая режим автоматического вождения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью