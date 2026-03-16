«Сапсан» на пробе: новую систему безопасности для ВСМ Москва-Петербург протестируют на скоростном поезде

Специалисты НИИАС разработали бортовую систему безопасности для поездов на Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург и приступили к ее испытаниям.
Она принимает данные о движении составов от инфраструктуры на двух частотах, что обеспечивает точное выдерживание интервалов на больших скоростях, сообщили в пресс-службе РЖД.
Состав системы
Система безопасности СО-400А включает около десяти модулей и блоков, монтируемых на поезде. Она дает более точные сведения о положении состава на основе сигналов от элементов путевой инфраструктуры.
Тестирование
Для проверки в реальных условиях установку разместили на «Сапсане», который доставили из Петербурга в Смоленск.
Там на участке Смоленск — Красный Бор ранее смонтировали прототип российской системы управления поездами, предназначенной для ВСМ.
Инженеры протестируют взаимодействие этих систем. Далее комплекс управления проверят на новом высокоскоростном поезде, включая режим автоматического вождения.