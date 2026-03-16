Не только мейн-куны: какие породы кошек любят воду - без нее жизни не представляют

Принято считать, что все кошки боятся воды, но встречаются и исключения. Некоторые породы животных не боятся намочить лапы. Они сами проявляют интерес к воде, так как их предки проживали рядом с водоемами. Сайт «Пурина» назвал несколько пород, которые отличаются от обычных животных.

Чаузи

«Чаузи унаследовали любовь к воде от своих предков — камышовых котов, которые проживают на берегах водоемов в зарослях камыша, кустарников и тростника. Животные приходят в восторг при виде ванны с водой и воображают себя дикими хищниками», - сообщает источник.

Порода отличается привязанностью к человеку, спокойным нравом и любовью к ласке. Они прекрасно находят общий язык с другими кошками и собаками.

Абиссинская кошка

Есть вероятность, что предки этой породы проживали возле Индийского океана, из-за чего они не против игр с водой, купания и плавания. Абиссинские кошки считаются уравновешенными, общительными и добрыми. Питомцы подойдут даже для семей с детьми.

Мейн-кун

Предки мейн-кунов проживали рядом с реками, озерами и прочими водоемами, из-за чего они проявляют интерес к воде с самого детства. Животные не могут устоять перед струей из-под крана, любят игры в воде и не боятся замочить лапы или хвост.

Турецкий ван

Предки этой породы проживали на берегу озера Ван, из-за чего животные и получили свое название. Питомцев будет тянуть не только к раковинам, но и домашнему аквариуму, фонтанчику. Турецкие ваны также любят плавать.

