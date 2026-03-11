Без человека жизни не представляют: топ самых ласковых кошек - всего четыре породы

Опубликовано: 11 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие породы кошек можно отнести к ласковым

Как определить, ласковой ли является кошка? Обычно такие животные испытывают сильную привязанность к человеку, позволяют себя гладить, брать на руки. Они готовы проявить в этом деле инициативу, могут мурлыкать, если им хорошо рядом с хозяином. Сайт «PurinaOne» назвал несколько пород кошек, которые являются особенно ласковыми.

Рэгдолл

legion-media

Название «рэгдолл» переводится с английского как «тряпичная кукла». Когда человек берет на руки такую кошку, то она доверяет ему, из-за чего расслабляет все мышцы. Порода полностью лишена признаков агрессии и охотничьих инстинктов. Прекрасно ладит с детьми.

Экзот

legion-media

«Кошки имеют высокую популярность из-за спокойного и покладистого нрава, дружелюбности и привязанности к хозяину, любознательного поведения. Экзоты не имеют никакой агрессии к людям», - сообщает источник.

Мейн-кун

legion-media

Эта порода не любит, когда ее «тискают», ведь она привыкла сама проявлять инициативу. Мейн-куны любят спать с человеком, проводить время вместе, обладают невероятной привязанностью к хозяину. Животные плохо переносят одиночество, считывают любые эмоции человека.

Персидская

legion-media

«В семье кошка выбирает одного хозяина, к остальным членам семьи относится как к равным. Любит ласку, охотно сидит у понравившихся людей на коленях», - рассказывает сайт.

Ранее портал «Городовой» сообщил, какие породы кошек не склонны к линьке.

Полина Аксенова
