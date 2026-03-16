Чистый Петербург: как ИИ и коммунальщики защитили горожан зимой 2026

В Санкт-Петербурге этой зимой количество травм среди жителей сократилось на 25%. Власти связывают это с усилиями дворников и системой на базе ИИ «Городовой», которая отслеживала появление сосулек.
Достичь такого эффекта удалось благодаря эффективной работе коммунальных служб: ежедневно улицы очищали 4 тысячи дворников, 950 единиц техники и 1100 рабочих, а во время оттепелей дворы обрабатывали противогололедными реагентами.
Кроме того, нейросеть «Городовой» обнаружила порядка ста опасных скоплений сосулек, после чего владельцам зданий выдали свыше 260 предписаний.