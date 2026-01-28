Городовой / Город / Петербург теряет кофейные киоски: Etlon Coffee оставит только прибыльные точки
Петербург теряет кофейные киоски: Etlon Coffee оставит только прибыльные точки

Опубликовано: 28 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Сеть кофеен Etlon Coffee в Санкт-Петербурге решила закрыть несколько своих уличных киосков. Об этом рассказал владелец компании Найтна Обинов в беседе с «Деловым Петербургом».

По его словам, решение обусловлено двумя главными трудностями: сложностями в эксплуатации такого формата и проблемами с наймом сотрудников. При этом прибыльные киоски сохранятся, особенно там, где нельзя перевести их в стационарный формат.​

Перспективы формата

Обинов подчеркнул, что уличные киоски полезны только на старте бизнеса при строгих стандартах и постоянном контроле. Похожая оптимизация происходит и у конкурентов: например, «Теремок» в прошлом году закрыл часть своих точек, но не отказался от формата полностью.​

Ранее сообщалось, что Петербург занимает второе место в России по «кофейности» — после Челябинска.

Автор:
Юлия Аликова
