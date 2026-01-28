Городовой / Полезное / Нормандская вариация пюре: сливочная эмульсия по старинному рецепту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Капустный ленивый пирог: быстро, бюджетно и без хлопот с тестом - влюбился в этот рецепт Полезное
«Не теряйте свои законные тысячи» — а я нашел три ошибки, из-за которых ПФР вам откажет: читайте, пока не поздно Полезное
Куда поехать недалеко из Санкт-Петербурга на выходные? Вопросы о Петербурге
79 миллионов рейсов и пик 30 апреля: ЗСД бьёт рекорд трафика Город
Чеснокодавилка-пресс — это зло: нашел, чем заменить этот ужас, чтобы аромат не вылетал в стороны — гениально просто Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Нормандская вариация пюре: сливочная эмульсия по старинному рецепту

Опубликовано: 28 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
вариация пюре
Нормандская вариация пюре: сливочная эмульсия по старинному рецепту
Фото: Городовой.ру

Идеальное картофельное пюре в хорошем ресторане поражает своей нежностью и воздушностью. Оказывается, для этого не всегда нужны сливки или молоко. Шеф-повар Кирилл Голиков поделился фирменным французским способом, который превращает простой гарнир в настоящую «эмульсию».

Ингредиенты

  • Картофель (мучнистых сортов) — 1 кг
  • Масло сливочное, жирность 82% — 300-500 г (можно и больше, как в Нормандии)
  • Соль — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка картофеля. Картофель отварите в подсоленной воде до полной мягкости. Слейте воду полностью и дайте картошке немного подсохнуть в горячей кастрюле на слабом огне 1-2 минуты, чтобы испарилась лишняя влага.

Шаг 2. Протирание. Обязательно пропустите горячий картофель через сито или специальный пресс (рикор). Никогда не используйте блендер — он сделает массу клейкой.

Шаг 3. Формирование эмульсии. Вот главный секрет. В ещё горячее протёртое пюре начинайте добавлять холодное сливочное масло, нарезанное мелкими кубиками. Постоянно помешивайте и растирайте массу, добавляя масло порциями.

Оно должно не растаять, а медленно впитаться, образуя с картофельным крахмалом гладкую, блестящую эмульсию. Готовое пюре будет очень лёгким, пышным и нежным. Как отмечает шеф, растопленное масло добавлять нельзя — при разогреве оно может «отсечься».

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью