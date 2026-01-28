Парковка за 4,3 тысячи или штраф в 5: комитет транспорта Петербурга меняет правила платных стоянок

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга разработал законопроект о росте штрафов за неоплату парковки для физических лиц — с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Документ размещен в разделе антикоррупционной экспертизы на портале Смольного.

В обновленной версии закона №273-70 об административных правонарушениях штраф для ИП тоже установят на уровне 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — 30 тысяч рублей. Ранее за такие нарушения всем нарушителям грозило 3 тысячи рублей.

Напомним, с 15 октября в центре города вступили в силу новые тарифы на парковку. Стоимость теперь зависит от загруженности улицы: 100 рублей в час останутся только на участках с заполняемостью ниже 50%, а на остальных — от 200 до 360 рублей в час.

В соцсетях после этого отметили, что в ряде случаев штраф за неоплату выгоднее, чем сама парковка: при максимуме в 360 рублей за час и 12-часовом периоде оплаты выходит 4,3 тысячи рублей, что превышает прежний штраф в 3 тысячи. В связи с этим комитет транспорта решил повысить размер взыскания.

