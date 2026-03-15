Ставлю молоко в духовку – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашних за уши не оттащить

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом сытного и вкусного завтрака, который можно приготовить за 15 минут. При этом от хозяйки потребуется минимум участия: стоять у плиты не придется, все будет печься в духовке.
По словам эксперта, речь идет о финском блине. Раньше его подавали в богатых домах Скандинавии со сливками и ягодами и называли "королевским десертом".
Что потребуется:
- молоко комнатной температуры – 0,4 литра;
- яйцо – 2 шт.;
- сахар – 3 чайные ложки;
- соль – 1/3 чайной ложки;
- мука – половина стакана;
- разрыхлитель – 1/3 чайной ложки;
- растопленное сливочное масло – 20 граммов.
Как приготовить:
В первую очередь нужно влить в миску молоко, добавить яйца, сахар, соль и перемешать. В муку всыпать разрыхлитель и перемешать. Полученную смесь ввести в молоко. Снова перемешать. Должно получиться жидкое тесто как для тонких блинов.
Затем влить растопленное сливочное масло, еще раз перемешать. Застелить противень бумагой для выпечки, смазать ее подсолнечным маслом и посыпать мукой. Влить тесто. Выпекать блин в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 15 минут.
Блин будет сильно пузыриться: это нормально. Как только духовка откроется, он опадет и выровняется. Готовый блин подать к столу, смазав сливочным маслом или джемом.
А можно сделать рулет с творогом, смешав творог с сахаром и равномерно распеределив его по поверхности блина. После свернуть все в рулет, нарезать на порционные куски и подать к столу.
