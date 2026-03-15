Колбасу в магазине больше не беру: Мешаю фарш со сливками, на выходе - вкуснятина

Многие хозяйки не хотят брать колбасу в магазинах, так как там много вредных добавок. Для тех, кто следит за своим здоровьем, в ней нет ничего полезного, слишком много консервантов, усилителей вкуса и других "Е". Но можно приготовить продукт дома, получится не хуже, а во много раз лучше магазинной колбасы.
Способом приготовлению не только вкусной, но и полезной домашней колбасы делятся на канале "Простые рецепты"
Для приготовления домашней куриной колбасы нужно:
- 800 г филе куриной грудки;
- 6 куриных бёдрышек;
- соль, перец и сухой чеснок - по своему вкусу;
- 200 мл жирных сливок (от 30% жирности).
Приготовление домашней куриной колбасы по шагам
- Первое, что нам нужно сделать - подготовить продукты. Для этого с бёдер снимаем мясо на филе, удаляем шкурки, плёнки, сухожилия. Мякоть нарезаем небольшими кубиками.
- Филе грудки режем средники кусками и отправляем в блендер, пробиваем в однородный фарш.
- В большой миске соединяем 2 вида куриного мяса, добавляем жирные сливки, специи и соль.
- Перемешиваем всё руками, чтобы получилась густая вязкая масса, которая держит форму, если взять её в ладонь.
- Берём рукав для запекания, выкладываем на него куриную массу, формируя форму колбаски, а затем заворачиваем рукав несколько раз, чтобы колбаска оказалась плотно замотана в полиэтилен.
- Края колбасы завязываем плотно.
- Отправляем домашнюю колбасу в духовой шкаф, который заранее разогрели до 180 градусов. Готовить будем 1 час.
- После этого колбасу достаём, плёнку снимаем.
Вкусное блюдо готово, можно его есть как сразу горячим, так и остудить ночь в холодильнике, получится восхитительная, ароматная домашняя колбаса. Класть такую утром на бутерброды - сплошное удовольствие.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как хранить сыр в холодильнике, чтобы он не портился.