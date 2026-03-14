Не только шаверма: вот где перекусить в Санкт-Петербурге на ходу – топ-5 стритфуд-кафе для быстрой подзарядки

Проверенные заведения с едой и напитками навынос для любителей перекусить на ходу

Любая прогулка становится еще приятнее, если вовремя перекусить – желательно, не отводя взгляд от достопримечательностей. Санкт-Петербургу есть что предложить в этом плане: местный стритфуд – это безумно вкусно, атмосферно и доступно. Вот лучшие заведения с едой навынос, которые успели оценить тысячи покупателей.

«Чао Какао» – и попить, и поесть

В маленьком окошке на Миллионной улице, 25 работает самая первая какаочная в городе. Здесь вы можете попробовать горячий напиток из тертых какао-бобов без сахара 20 сортов – от мягких молочных до насыщенных темных и горьких. Только здесь вам доступны такие сложновкусовые сорта, как Перу Мачете, Эквадор Монтаньяс или Эквадор Камино Верде.

В меню – как стандартные напитки с какао-бобами, водой и молоком, так и какао с сиропами, апельсиновым соком и даже детское какао с маршмеллоу и сахаром. Среди других напитков – американо, латте, безалкогольный глинтвейн, ароматный чай и лимонад.

Кстати, за небольшую доплату напиток вам нальют в съедобный стаканчик из плотного печенья на основе овсяных отрубей. Также для перекуса можно купить миндальный круассан.

«Трубочерия» – вкус из детства

В уютном кафе на Васильевском острове (10-я линия В.О., 41) и в Коломне (Курляндская, 49) пекут хрустящие трубочки со сгущенкой, а также с ягодным, шоколадным, лимонным кремом и другими начинками. Пекут трубочки и варят сгущенку с кремами самостоятельно. Время от времени здесь небольшими партиями готовят печенье и другие десерты.

Из напитков – кофе, какао и разные виды чая, от классического до азиатских красного и белого.

«Булочные Ф. Вольчека» – на каждом шагу

В Санкт-Петербурге более 180 булочных этой сети, поэтому где бы вы ни находились – обязательно увидите скромную вывеску с порядковым номером. Кроме самих булочек с разнообразным наполнением здесь есть пирожные, пироги, торты, чизкейки, эклеры, трубочки, пончики, круассаны, вафли, сорбеты – перечислять можно бесконечно! Из напитков – чай, кофе, какао и морсы. Также доступны молотый и зерновой кофе, разные виды хлеба.

Baggins Coffee – самый вкусный кофе и быстрый перекус

Тоже довольно разветвленная сеть – в Санкт-Петербурге работают около 50 кофеен. Здесь вы можете заказать кофе на обычном коровьем, безлактозном, обезжиренном, протеиновым и растительном (кокосовом, банановом, миндальном, фундучном) молоке. Сиропы и добавки тоже самые разнообразные. Из других напитков – горячий шоколад, какао и авторские чаи, из закусок – различные десерты (печенье, орешки со сгущенкой), сэндвичи и салаты.

«КручуВерчу» – нельзя купить счастье, но можно – шаверму

Совсем обойти стороной шаверму было бы неправильно, ведь это гастрономическая карточка города уже долгое время. в «КручуВерчу» есть как нестареющая классика, так и уникальные позиции наподобие «Греческая с песто», «Мясо MIX» или «Гавайская». Среди других закусок – наггетсы и картофель фри, из напитков – морсы. Общее количество точек – 21, поэтому вы обязательно найдете удобную для вас шаверменную.

