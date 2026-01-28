4 км под ЗСД и «Богатырской»: Щит «Надежда» вышел на финиш у «Каменки»

Тоннелепроходческий щит "Надежда" скоро закончит проход под станцией "Каменка" на Невско-Василеостровской линии метро, сообщил Telegram-канал "Подземник".
Инженеры полностью обустроили выходную торцевую стену, через которую щит покинет станционный комплекс.
Работы по устройству "стены в грунте" — ограждения будущего котлована — продолжаются на двух участках. У дома № 50 по Комендантскому проспекту (шахта № 459) стену завершат к весне.
Станцию "Каменка" строят по методу Top-Down ("сверху вниз"): перекрытия бетонируют поэтапно по мере углубления котлована, используя их как распорки.
Этот подход ранее применяли на станциях "Беговая", "Зенит" и "Дунайская". После СВГ начнут копать котлован, заливать верхнюю плиту с проемами для нижних работ, а затем разберут тоннель вокруг него.
Щит "Надежда" недавно возобновил проходку после техобслуживания. Ранее он прошел мимо строящейся "Богатырской" (после "Беговой"), под ЗСД и достиг "Каменки", преодолев около 4 км. Далее щит пойдет к демонтажному котловану.
