Как путешествовать с питомцами по России: вот что стоит учесть при покупке ЖД-билетов

Для поездки с животным нужно не так уж много.

Немало россиян путешествует по стране с питомцами по разным причинам: иногда любимца некому оставить, а кто-то хочет организовать для животного интересный досуг. В обоих случаях перед покупкой билета на поезд стоит уяснить для себя некоторые правила, которые сделают поездку комфортной и для вас, и для животного, и для окружающих людей.

Какие документы нужны

Питомцу нужно обязательно оформить ветеринарный паспорт. В нем будет содержаться информация о животном, его заболеваниях и прививках. Обычно у многих питомцев такой уже есть — его выдают при первой вакцинации. Но если вы еще не успели им обзавестись, обязательно сделайте перед поездкой.

Чтобы свободно передвигаться по стране, у питомца должна быть прививка от бешенства, а также соответствующая пометка в паспорте. Причем эту прививку нельзя сделать за пару дней до поездки — все потому что после укола животное должно пробыть на 20-ти дневном карантине.

И хотя Россельхознадзор отмечает, что для путешествий с животными по России достаточно только прививки от бешенства, на деле ситуация может обстоять иначе. Например, некоторые гостиницы могут требовать дополнительные прививки. Поэтому перед тем как бронировать номер, стоит позвонить в отель и уточнить этот момент.

А еще очень важно следить, чтобы все данные в паспорте были актуальны. У прививок тоже есть свой срок годности, и он не должен быть истекшим.

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Правила покупки билета для пассажиров с питомцами

Первое, о чем должны помнить хозяева — не в каждый вагон можно брать животных. Выбирая билеты на сайте, ищите те вагоны, которые помечены значком лапки. При этом стоит отметить, что на количество ручной клади провоз питомца не влияет. То есть тот факт, что с вами будет собака, не означает, что теперь вы должны взять меньше вещей.

Иногда перевозка животных может требовать дополнительной оплаты. Это зависит от того, крупное или мелкое у вас животное. Если оно поместилось в стандартную переноску, то мелкое, а всех остальных перевозят платно. Тарифы будут указаны при покупке билета.

Перевозить крупных животных можно в купейных вагонах или вагонах СВ. Только для этого придется выкупить все купе, и обязательно надеть намордник на собаку и держать ее на поводке.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как перевозить животных в электричке

Если вы путешествуете электропоездом, то мелких собак и кошек можно перевозить в вагоне. Правда, наличие намордника и поводка для собаки обязательно, и за обоих придется доплатить.

А вот крупных собак можно перевозить только в тамбуре. На один вагон допускается не более двух животных.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru