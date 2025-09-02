Как петербуржцы относятся к КАД и ЗСД: любовь и ненависть к объездным дорогам

Это символы изменений, происходящих с Петербургом, который вынужден балансировать между сохранением уникального наследия и потребностями современного, динамично развивающегося мегаполиса

Появление Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД) стало одним из самых масштабных изменений в транспортной инфраструктуре Петербурга за последние десятилетия.

Эти магистрали значительно изменили логистику города, но отношение к ним у петербуржцев осталось двойственным: от безусловной любви за скорость и удобство до скрытой или явной ненависти за их влияние на жизнь и облик города.

КАД: спасение от пробок (и причина их появления)

КАД (официально — Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга) замкнулась в 2011 году. Её основная функция — разгрузить центр города от транзитного транспорта и обеспечить быстрое перемещение между районами, минуя историческую застройку.

Любовь: для автомобилистов КАД стала спасением. Появилась возможность быстро добраться из одного конца города в другой, минуя светофоры и узкие городские улицы. Это удобно для работы, поездок на дачу, в аэропорт или за город.

Ненависть/Раздражение: пробки на съездах: Сама КАД может ехать быстро, но съезды с неё в город или выезды на неё в часы пик часто превращаются в гигантские пробки.

Шум: для жителей домов, расположенных вблизи КАД, магистраль стала источником постоянного шума.

Разделение города: КАД, по сути, разделила город на «внутри» и «снаружи кольца», повлияв на развитие прилегающих территорий.

ЗСД: скорость за деньги

ЗСД (Западный скоростной диаметр) — это платная внутригородская скоростная автомагистраль, проходящая с юга на север преимущественно вдоль побережья Финского залива.

Она призвана обеспечить быстрое сообщение между северными и южными районами, а также выход к портам и аэропорту, минуя загруженный центр.

Любовь: ЗСД — это действительно быстро. Пересечь весь город с севера на юг или наоборот можно за считанные минуты (если нет аварий). Это спасение для тех, кто ценит время и готов платить за скорость. Особенно удобна для жителей приморских районов и тех, кто часто ездит между севером и югом.

Ненависть/Раздражение: платность. Главный камень преткновения — ЗСД платная, и стоимость проезда может быть довольно высокой, особенно если пользоваться ей регулярно. Это делает её недоступной для многих.

Визуальное загрязнение: грандиозные эстакады ЗСД, проходящие над городом и водными пространствами, для многих являются примером разрушения привычных видов и нарушения исторического облика города, особенно в районе Васильевского острова.

Не всегда спасает от пробок: несмотря на платность, на ЗСД тоже бывают пробки, особенно в часы пик или из-за ДТП, что делает трату денег еще более обидной.

Неудобные съезды/выезды: в некоторых местах система съездов и выездов до сих пор вызывает вопросы удобства.

Двойственность отношения

В целом, отношение петербуржцев к КАД и ЗСД можно описать как прагматичное с долей скепсиса. Их признают как необходимое зло и важный элемент современной логистики мегаполиса.

Ими активно пользуются те, кто может себе это позволить (ЗСД) или кому они жизненно необходимы для работы или быта (КАД).

Однако эти магистрали также символизируют вторжение современной, порой грубой, инфраструктуры в ткань исторического города, потерю каких-то видов и привычного уклада жизни.