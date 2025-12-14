Проезд, который вел в никуда: невероятная история Бассейной улицы, которую стерли с карты Петербурга

Улица Некрасова — это не просто отрезок городского пространства, связывающий Литейный и Греческий проспекты.

Это живая линия времени, пролегающая на протяжении около 1 200 метров, чье название менялось вслед за историческими потрясениями и личными судьбами.

Рождение и военное прошлое: 9-я Рота

История этого проезда начинается в первой трети XVIII века, но официальное наименование появилось позже — в 1776 году. Проезд стал именоваться 9-я Рота Преображенского полка.

Такое необычное название объясняется расположением военных подразделений в этом районе.

“Необычное название связано с тем, что в прошлом на улицах этого района размещались роты Преображенского полка”.

Например, 1-я рота занимала территорию между нынешней Кирочной улицей и Манежным переулком. Со временем топоним сократили, и проезд стали называть просто «9-й Ротой».

Параллельная жизнь: Бассейная и Маршак

С самого начала своего существования улица имела и второе, неофициальное имя — Бассейная. Это наименование появилось из-за того, что проезд вёл к несуществующим ныне бассейнам, которые служили для питания водой фонтанов Летнего сада.

Сейчас на их месте раскинулся Некрасовский сад. Встречались даже варианты написания, например, “Басейная” или “Бассейнская улица”.

Это название знакомо многим благодаря детской литературе.

“Думаю, название Бассейной улицы знакомо даже тем, кто не бывал в Санкт-Петербурге, ведь всем нам с детства известны строки С. Я. Маршака о человеке рассеянном, он жил именно здесь”.

Интересно, что современная Бассейная улица располагается в южной части города, рядом с Московским парком Победы, что демонстрирует изменчивость городского ландшафта.

Продление пути и дань уважения поэту

В апреле 1887 года улицу продлили, протянув ее от Лиговского проспекта до Греческого проспекта, что значительно увеличило ее длину.

Спустя тридцать пять лет после этого расширения проезд получил своё современное, ставшее каноническим, название. Николай Алексеевич Некрасов жил на этой улице на протяжении двадцати лет.

“Квартира Николая Алексеевича находилась в доме № 2. Сейчас здесь работает мемориальный музей мастера”.

Архитектурное наследие и как добраться

Сегодня улица Некрасова — это настоящий музей под открытым небом, изобилующий памятниками архитектуры, большая часть которых — это доходные дома XIX–XX веков.

Маршрут от Литейного проспекта до конца проезда открывает прекрасные виды.

“Если вы начнёте маршрут от Литейного проспекта, то в конце увидите жилой комплекс Первого Бассейного товарищества квартирохозяев, это одна из самых интересных построек района”.

Добраться до этой исторической артерии несложно. От перекрестка с улицей Восстания до ближайших станций метро — «Чернышевская» или «Площадь Восстания» — можно дойти всего за 10–12 минут.

На улице также расположены примечательные объекты, такие как Некрасовский телефонный узел и знаменитый особняк Целибеевых, где размещается музей «Особняк-Небылица».