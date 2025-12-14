Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга

История Петербурга богата событиями, которые формировали не только облик города, но и основы российской культуры и науки.

14 декабря — дата, отмеченная знаковыми решениями Петра I и важными съездами ученых, а также трагическими инцидентами последних лет.

1708: Петровская революция в типографии

14 декабря 1708 года стало днем настоящей типографской революции, запущенной лично Петром I. По его распоряжению началось печатание книг «гражданским шрифтом».

Император, глубоко погруженный в европейскую культуру, решил ввести в оборот элементы латиницы для российских светских изданий, отойдя от церковно-славянской традиции.

Первой ласточкой этого преобразования стала книга «Геометрия славенски землемерие…». Это издание несло в себе двойное новшество: помимо нового начертания букв, в нем стали использоваться арабские цифры вместо громоздких римских.

Более того, книга впервые включала ударения — так называемые «силы», что облегчало чтение. Издание было подготовлено голландскими печатниками под руководством российского справщика (редактора) Московского Печатного двора Федора Поликарпова-Орлова.

Стоит отметить, что петровский «гражданский шрифт» оказал колоссальное влияние на развитие письменности, став основой для многих славянских алфавитов, включая болгарский и сербский.

2018: Непотушенная память

Трагический инцидент, связанный с почитанием памяти павших, произошел 14 декабря 2018 года. Вечером этого дня неизвестные лица совершили акт вандализма, потушив самый первый Вечный огонь в России, зажженный 6 ноября 1957 года.

Это деяние вызвало широкий общественный резонанс. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», что подчеркнуло глубокое оскорбление, нанесенное исторической памяти.