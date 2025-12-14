13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга

Московская площадь Санкт-Петербурга — это монументальное пространство, требующее времени для осмысления и, по ощущениям, не менее получаса на дорогу от центральной станции метро «Невский проспект».

Её масштабы поражают воображение и ставят её в ряд крупнейших городских ансамблей не только России, но и Европы.

Величие, задуманное для парадов

Размеры Московской площади поистине грандиозны: её площадь составляет 131,2 тыс. квадратных метров. При ширине в 640 метров и длине 205 метров, она занимает чуть более 13 гектаров.

Изначально, на этапе проектирования, под площадь отводилось от 38 до 50 гектаров — это был размах, рассчитанный на проведение грандиозных мероприятий, парадов и государственных праздников.

Как отмечают наблюдатели:

“Московская площадь — это не только крупнейшая площадь Санкт-Петербурга, но и одна из самых больших и масштабных площадей в Европе и мире”.

Именно здесь, в 1930-х годах, по плану, должно было разместиться ядро административного центра Ленинграда. По проекту архитектора Ноя Абрамовича Троцкого в стиле Ленинградского конструктивизма был возведён Дом Советов.

Центральная восьмиэтажная часть здания украшена барельефами, воспевающими сцены из жизни советских граждан. В суровые годы блокады это монументальное здание служило важным наблюдательным пунктом на крыше.

Безымянное пространство и памятник Вождю

Любопытный факт: до 1968 года площадь оставалась без официального названия. Позднее, вероятно, по аналогии с проходящим рядом крупным магистральным путём, она получила имя Московская.

Как отмечает один из исследователей, “одноименное название она получила благодаря мимо проходящему Московскому проспекту”.

В 1970 году ансамбль площади дополнил монументальный памятник В.И. Ленину. Созданный скульптором М. К. Аникушиным и архитектором В. А. Каменским, он является самым крупным изваянием Ленина в Санкт-Петербурге — его общая высота достигает 16 метров.

Эта статуя, по мнению некоторых, “отдаёт дань прошлому” и позволяет почувствовать “величие и могущество Советского союза”. Тем не менее, периодически его грозятся снести.

Фонтанный комплекс: оазис в стиле ампир

Несмотря на имперский размах зданий, многие горожане склонны называть Московскую площадь “Фонтанной”. Это прозвище закрепилось после 2006 года, когда был открыт грандиозный фонтанный комплекс.

“Это целый комплекс, открытый в 2006 году, состоящий из 11 фонтанных чаш разной формы”, спроектированных в мастерской Александра Мельниченко.

Комплекс включает две основные чаши по бокам от памятника Ленину, большой квадратный бассейн за статуей и две чаши-близнецы у Дома Советов. Фонтаны являются светомузыкальными, устраивая дневные и вечерние шоу.

В жаркий день этот комплекс становится настоящим спасением:

“вездесущие ребятишки плещутся, обливая друг дружку водой…”.

Арт-объекты и вечная конкуренция

Вокруг фонтанов установлены скамейки, делающие площадь точкой притяжения для встреч и отдыха. Здесь даже снимают клипы. Отдельного внимания заслуживает арт-объект — пирамидальный памятный знак, установленный в 2005 году Водоканалом.

На нём выгравировано трогательное посвящение:

«Симфония серебряной воды. Тебе, мой город — В знак любви высокой… Пусть, как и прежде, будет неделима твоя и наша общая судьба. Водоканал — любимому городу».

Несмотря на свои колоссальные размеры и грандиозность, Московская площадь всегда находилась в тени своего центрального собрата. Как отмечают туристы:

“Дворцовая площадь, которая находится в самом центре города, «отстояла» свои позиции, хотя она и меньше”.

Тем не менее, Московская площадь остаётся “аутентичным и атмосферным местом”, прекрасным в любое время года — от летних фонтанов с подсветкой до зимних ярких убранств елей.