Когда билетов больше, чем мест: Москва и Петербург — лидеры скандалов из‑за перепродажи мест

В последние годы проблема перепродажи гостиничных номеров заметно обострилась в Санкт-Петербурге и Москве. Это явление, известное как овербукинг, приводит не только к убыткам для гостиниц, но и к уменьшению поступлений в государственный бюджет. Председатель комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил, что число подобных случаев в 2025 году выросло на 37 процентов.

Конфликты, связанные с превышением фактического числа свободных номеров, чаще всего фиксируются в таких городах, как Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород и Сочи. Как отмечают эксперты, примерно 24 процента бронирований туристы отменяют самостоятельно, в результате чего отдельный отель может терять более миллиона рублей в год, а государство лишается миллиардов рублей налоговых поступлений ежегодно. Эти данные были озвучены в российских СМИ.

На рассмотрение в Государственную думу внесён проект закона, который обяжет гостиницы в случае невозможности вселения по причине овербукинга бесплатно предоставлять постояльцам номер аналогичного или более высокого класса. Речь идёт о том, чтобы сделать такие гарантии обязательными для всех. Документ планируется обсудить после новогодних праздников.

«С одной стороны, речь идёт об ответственности гостиницы разместить гостя в любых обстоятельствах, с другой — о той ответственности, которую несут путешественники, часто отменяющие бронирование в последний момент», — подчеркнул Сангаджи Тарбаев.

В России при переполненности отелей обычно ограничиваются возвратом денег, и этот шаг не всегда решает саму проблему. За рубежом в подобных случаях отдыхающим не только возвращают стоимость проживания, но и могут предложить компенсацию или переселить в другой гостиничный номер соответствующего уровня. Новый закон, как считают парламентарии, позволит повысить стандарты обслуживания и уменьшить спорные ситуации.

«Запрет на отказ в бесплатном предоставлении равнозначного или более высокого по уровню номера станет стимулом для пересмотра ряда управленческих решений, снизит риск двойного бронирования», — заявила Татьяна Лобач, заместитель председателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Представители отрасли отмечают, что случаи продажи большего числа номеров, чем реально доступно, в гостиницах России происходят заметно реже, чем перепродажа билетов у авиаперевозчиков. Чаще всего такие инциденты вызываются техническими сбоями, ошибками персонала или отменой брони в последний момент уже со стороны постояльцев. В таких ситуациях гостиницы стремятся избежать убытков, реализуя на продажу превышающее фактическое наличное количество номеров.

Владельцы гостиниц надеются, что новый закон позволит обеспечить равную защиту для клиентов и наделит дополнительной ответственностью всех участников процесса.