Петербургский «Север»: от царской кондитерской до сети кафе — но так ли вкусно, как было раньше

Почему петербуржцы любят это кафе, но почти никогда туда не заходят?

Кондитерская «Север», старейшая в Петербурге, прошла путь от скромного заведения на Невском проспекта до крупной сети кафе.

Но время и новые тренды оставляют свой след, заставляя задуматься: остался ли тот самый, неповторимый вкус?

Истоки «Севера»: от купца до революционеров

История «Севера» начинается в 1903 году на Невском проспекте, 44, когда купец Федор Крымзенков открыл здесь заведение под названием «А. Андреев».

Его сын, Василий, отправился в Европу, чтобы изучить тонкости кондитерского мастерства.

После революции заведение было национализировано и стало филиалом Первой государственной конфетно-шоколадной фабрики имени Самойловой.

Позже, в советское время, оно получило название «Норд» с эмблемой белых медведей, а затем, в борьбе с космополитизмом, было переименовано в «Север».

“Правда через пять лет в целях борьбы с космополитизмом название “Норд” заменили на “Север”“, — поясняет блогер Елена Поморцева.

Эволюция вкуса: традиции и современность

После распада СССР «Север» приватизировали и превратили в сеть из 30 кафе.

Самая первая кондитерская по-прежнему работает на Невском, 44, возобновив собственное производство. Здесь можно отведать как советскую классику — торты «Ленинградский» и «Киевский», так и современные десерты, такие как чизкейк «Нью-Йорк».

“В среднем кружка кофе и пирожное обходится в 600-700 рублей”, — отмечается в тексте.

Привычка или новый вкус? Мнения петербуржцев

Сегодня «Север» — это смесь истории, советских символов (белые медведи) и современных тенденций.

Однако, многие петербуржцы признают, что любовь к «Северу» — это, скорее, привычка.

“Да, раньше очень любила ходить в Север. Но потом, лет 10 назад, начали появляться разные кофейни-кондитерские-пекарни. И цены ниже, и ассортимент интереснее”, — делятся они.

Отмечается, что в центре города, где много туристов, «Север» популярен, но в спальных районах он уступает место другим заведениям, таким как «Вольчек», «Цех N 85», «Хлебная усадьба», «Буше» и «Люди любят хлеб».