Императоры и их тайные страсти: как власть меняла привычки российских правителей

За непоколебимой властью скрывались удивительно человеческие черты — любопытство, страхи, эксцентризм и даже детская увлеченность.

Российские императоры имели неограниченную власть, могли позволить себе любую роскошь и безоговорочно повелевать подданными. Но при всем этом часто сами становились пленниками своих необычных привычек и увлечений.

Петр I: ремесленник и врач

Петр Первый известен своей суровостью: он рубил головы, присутствовал при пытках и даже казнил собственных близких.

Однако помимо военных и политических жестов была у него необычная страсть — освоение ремесел.

Датский посол Юст Юль писал:

«Если Петр занят изготовлением изделий, он закрывается у себя и не пускает никого».

Особенно он любил работать на токарном станке, который возил с собой в путешествиях.

Но самый странный факт — Петр решил стать врачом.

Как пишет kulturologia.ru, он выписал хирургические и стоматологические инструменты и начал самостоятельно оперировать придворных, что вызывало у них страх.

Император с гордостью хранил мешочек с собственноручно вырванными зубами.

Павел I: мистик и военный ребенок

Как пишет канал "Мир истории", Павел Первый прославился экстравагантностью и мистическими увлечениями.

Он боялся и ненавидел мать, императрицу Екатерину II, и даже посмертно короновал прах отца Петра III — при этом регалии нес Алексей Орлов, предполагаемый убийца отца.

Говорили, что Павел видел призрака Петра I, предупреждавшего о скорой смерти. Он считал свое магическое число — четыре — судьбоносным: правил ровно 4 года и 4 месяца.

Забавно, что будущий император часами играл в игрушечные солдатики, а потом педантично муштровал настоящих.

«Взрослый ребенок», — отмечали дипломаты.

Николай II: курильщик и охотник

Последний российский император был известен своей вредной привычкой — курением по 25 папирос в день, к которому приучал даже дочерей.

Кроме этого, Николай вел педантичный альбом со списком всех подаренных ему драгоценностей, иллюстрированный фрейлиной.

Менее известный факт — у него была татуировка на правой руке с изображением черного дракона, полученная во время визита в Японию.

Среди привязанностей — страсть к охоте, которая порой переходила все меры.

Как сообщает shkolazhizni.ru, в черте Петербурга император даже убивал ворон и бездомных животных, что подтверждают его дневники.