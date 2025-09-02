Вечные ремонты дорог в Петербурге: почему кажется, что город перекапывают без остановки

Вечная борьба коммунальных служб и дорожников с временем, погодой и износом, которая, видимо, никогда не закончится.

Если вы живете в Петербурге или часто бываете здесь, то, скорее всего, у вас сложилось стойкое ощущение, что городские дороги находятся в состоянии перманентного ремонта.

Только что уложили новый асфальт на одной улице, как тут же перекопали соседнюю. Почему же так кажется, и что за этим стоит?

Это ощущение не случайно. Петербург действительно постоянно сталкивается с необходимостью масштабных дорожных работ, и причин у этого несколько, причем главная из них часто скрыта от глаз прохожих и водителей.

Главная причина — жизнь под землей

Как справедливо отмечают эксперты и подтверждает опыт города, дело зачастую не только в износе самого асфальта.

Основная причина частых перекопок — состояние инженерных коммуникаций, проложенных под городскими улицами.

Сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы, электрические и кабельные линии — всё это огромный, сложный и, главное, очень старый организм.

Значительная часть этих сетей была проложена десятилетия, а то и больше века назад. Они ветшают, изнашиваются, требуют регулярного обслуживания, ремонтов и плановых замен.

Каждая авария на трубе или кабеле, каждый плановый ремонт участка сети требует вскрытия дорожного полотна над ним.

Получается, что дорожники укладывают новый асфальт, а через какое-то время приходят коммунальщики, чтобы устранить прорыв или провести замену, и снова перекапывают тот же участок.

Отсутствие идеальной координации между различными службами только усиливает ощущение бесконечного ремонта.

Климат — неумолимый фактор

Суровый петербургский климат — второй по значимости враг дорожного покрытия.

Частые и резкие перепады температуры через ноль, циклы замерзания и оттаивания воды в трещинах асфальта, высокая влажность, обильные осадки (дождь, снег) — всё это разрушает дорожное покрытие гораздо быстрее, чем в более мягких климатических условиях.

Зимнее воздействие соли и реагентов также негативно сказывается на качестве асфальта. Повреждения, полученные зимой, требуют массовых весенних ремонтов (знаменитая ямочность), а затем и более капитальных работ в теплое время года.

Качество материалов и работ

Хотя технологии укладки и материалы постоянно совершенствуются, иногда свою роль играют и вопросы качества самого асфальта или соблюдения технологии работ.

Использование не самых долговечных смесей или ошибки при укладке могут привести к тому, что покрытие быстро изнашивается и требует повторного ремонта раньше срока.

Интенсивность движения

Петербург — многомиллионный мегаполис с огромным трафиком, включая тяжелый грузовой транспорт.

Высокая интенсивность движения создает постоянную нагрузку на дорожное полотно, ускоряя его износ, особенно на центральных магистралях и въездах в город.

Вечный цикл

Все эти факторы в совокупности создают ситуацию, когда дорожные ремонты в Петербурге становятся процессом практически непрерывным.

Пока ремонтируют одну улицу, на соседней из-за старой трубы прорывает воду, или климат успевает разрушить недавно уложенное покрытие на третьей.

Это создает ощущение бесконечной стройки и перекопки, с которым петербуржцам приходится просто мириться как с одной из негласных городских примет.