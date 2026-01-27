Как работает Океанариум в Санкт-Петербурге?

Океанариум в Санкт‑Петербурге (официально — «Санкт‑Петербургский Океанариум») работает ежедневно, без выходных. Обычно двери открываются в 10:00, а последний вход разрешён в 19:15; закрытие — в 20:00. Однако перед визитом лучше уточнить актуальное расписание на официальном сайте или по телефону: иногда график корректируют из‑за технических работ или специальных мероприятий.

Сколько стоит билет в Океанариум в Питере?

Стоимость билетов зависит от возраста и категории посетителя. Для взрослых (от 18 лет) входной билет в 2026 году стоит 900 рублей. Для детей от 5 до 17 лет — 600 рублей. Малыши до 4 лет проходят бесплатно. Есть льготные тарифы: например, для пенсионеров, студентов и инвалидов — обычно около 500–700 рублей.

Что учесть при планировании посещения Океанариума?

Несколько нюансов, которые стоит учесть перед посещением. Во‑первых, билеты лучше брать онлайн: это сэкономит время в очереди и иногда даёт небольшую скидку. Во‑вторых, в выходные и праздничные дни поток гостей заметно выше, поэтому если хотите спокойно рассмотреть обитателей, лучше приехать в будний день к открытию. В‑третьих, на территории есть фотозона и сувенирный магазин, а также кафе, где можно передохнуть.

Внутри океанариума регулярно проводят показательные кормления рыб и морских животных — расписание вывешивают у входа или публикуют на сайте. Это зрелищное мероприятие, которое особенно нравится детям. Кроме того, иногда организуют экскурсии с гидом: за дополнительную плату вам расскажут интересные факты о жителях аквариумов и особенностях их содержания.

В целом, на осмотр всех экспозиций стоит заложить 1,5–2 часа. Этого хватит, чтобы неспешно пройти по залам, понаблюдать за подводными обитателями и сделать памятные фото.

