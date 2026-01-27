Петербург окутает зимний холод: почему стужа по-настоящему прижмёт в самом конце января

В начале последней недели января 2026 года в Петербурге вновь сохранится морозная погода. Как сообщил главный специалист по прогнозу погоды города Александр Колесов, во второй половине понедельника, 26 января, ожидаются слабые снегопады, при которых выпадет до двух сантиметров осадков.
Ночью с воскресенья на понедельник температура в центре города не опускалась ниже минус тринадцати градусов. В некоторых районах показатели термометров были ниже: отмечались значения от минус пятнадцати до минус восемнадцати градусов.
По сведениям Александра Колесова, самой холодной в январе выдалась ночь на пятое число, когда похолодание достигло минус семнадцати целых и семи десятых градуса.
В ближайшие дни морозы будут не столь сильными, столбики термометров в начале недели будут держаться между минус десятью и минус пятнадцатью градусами.
К концу месяца и в начале февраля специалисты вновь прогнозируют усиление холода.
