Какое расстояние Санкт-Петербурга до Череповца?

Расстояние от Санкт‑Петербурга до Череповца по автодорогам составляет примерно 620–650 километров. Точная цифра зависит от выбранного маршрута: можно ехать через Тихвин и Устюжну (длиннее, но местами дороги попроще) либо через Волхов и Бабаево (чуть короче, но встречаются участки с менее качественным покрытием).

Сколько времени занимает дорога от Санкт-Петербурга до Череповца?

Если отправляться на машине, в пути придётся провести 7–9 часов. Время сильно зависит от погоды, загруженности трасс и остановок.

Некоторые нюансы, которые стоит учесть. Зимой дорога может занять больше времени из‑за снегопадов и гололедицы, особенно на участках вдали от крупных городов. Летом и в межсезонье возможны ремонты дорог и временные ограничения движения. Если планируете поездку на выходные или праздники, закладывайте дополнительный запас времени на пробки у выездов из Санкт‑Петербурга.

На поезде дорога займёт 8–10 часов. Есть несколько вариантов составов: дневные и ночные, с сидячими местами и купе. Билет в сидячем вагоне начинается от 1 200–1 500 рублей, в купе — от 2 000–2 500 рублей. Поезда отправляются с Ладожского вокзала Санкт‑Петербурга и прибывают на железнодорожный вокзал Череповца.

Автобусные рейсы тоже есть, но они менее популярны: время в пути — около 9–11 часов, а стоимость билета — от 1 000–1 300 рублей. Автобусы ходят не каждый день, расписание стоит уточнить у перевозчиков.



