Скоростной трамвай из Купчино в Шушары и ВСМ: Беглов отчитался перед Путиным о транспортной революции в Петербурге

В 2025 году Петербург справился со всеми национальными проектами на 100%. На их основе разработали 10 главных приоритетов развития до 2030 года, написал в своем телеграм-канале Александр Беглов.

В 2026-м году в казну города должно прийти 1,5 триллиона рублей — это абсолютный рекорд. А к 2030-му планируют довести цифру до 2 триллионов. Деньги пойдут от роста промышленности и умной поддержки со стороны властей.​

Мосты, дороги и поезда: что строят прямо сейчас

Большой Смоленский мост — первый разводной за 40 лет в Петербурге. Строители опережают график: сложнейшую часть сооружения уже сделали, а к навигации 2028 года мост полностью откроют.

Параллельно идет строительство Широтной магистрали для скоростного движения, городские электрички и даже высокоскоростная дорога Петербург–Москва.

Курорт у воды и яхты для студентов

В Горской создают всесезонный морской курорт "Санкт-Петербург Марина". Уже одобрили казначейский кредит, рисуют проекты канализации и подъездных путей.

По поручению Путина на Петровской косе строят студенческий яхт-клуб. Это не только для спорта, но и для отдыха: там будет учебная база, музей, эллинг и кластер для школы "Олимпийские надежды".

Трамвайная революция в городе

В конце прошлого года запустили первый кусок скоростного трамвая от метро "Купчино" до Шушар. В этом году доделают всю линию. А дальше — целая сеть: до метро "Шушары", Колпино, городка-спутника "Южный" и кампуса ИТМО в Хайпарке.​

Это значит меньше машин на дорогах, быстрее добираться в окраины. Город становится мобильным, как никогда.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».