Лаваш, пара яиц и еще +2 ингредиента – а на выходе сочный завтрак-пятиминутка: так вкусно, что пальчики оближешь

Из доступных продуктов можно приготовить вкусный и сытный завтрак для всей семьи за 5 минут. Рецептом «ленивого» чебурека поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- тонкий круглый лаваш;
- яйца – 2 шт.;
- сыр – 20 г;
- помидоры;
- вареная колбаса;
- сливочное и растительное масло;
- соль;
- перец.
Рецепт можно варьировать – например, вместо вареной колбасы попробуйте добавить ветчину или обжаренный фарш с луком и грибами. Сыр можно взять любой – и молочный, и брынзу. Можно даже заменить его на сливочный творог.
Способ приготовления
Колбасу и помидоры нарежьте тонкими кружками, сыр мелко натрите. Взбейте в отдельной емкости яйца, посолите и поперчите. Разогрейте на сковороде немного растительного масла, вылейте взбитые яйца и чуть поджарьте, пока они не начнут схватываться. Положите лаваш на яйца, прижмите, и как только омлет станет упругим – переверните его так, чтобы лепешка оказалась внизу.
Сверху посыпьте тертым сыром, положите помидоры и колбасу.
Затем можно или накрыть начинку другим лавашом, или сложить имеющийся пополам. Обжарьте чебурек с двух сторон до золотистой корочки. Можно слегка смазать его сливочным маслом.
Готовый чебурек вкуснее всего есть горячим. Но вы можете завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник – он будет вкусным и на следующий день.
