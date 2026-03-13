Городовой / Полезное / Лаваш, пара яиц и еще +2 ингредиента – а на выходе сочный завтрак-пятиминутка: так вкусно, что пальчики оближешь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Лаваш, пара яиц и еще +2 ингредиента – а на выходе сочный завтрак-пятиминутка: так вкусно, что пальчики оближешь

Опубликовано: 13 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт "ленивого" завтрака из продуктов, которые всегда под рукой

Из доступных продуктов можно приготовить вкусный и сытный завтрак для всей семьи за 5 минут. Рецептом «ленивого» чебурека поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • тонкий круглый лаваш;
  • яйца – 2 шт.;
  • сыр – 20 г;
  • помидоры;
  • вареная колбаса;
  • сливочное и растительное масло;
  • соль;
  • перец.

Рецепт можно варьировать – например, вместо вареной колбасы попробуйте добавить ветчину или обжаренный фарш с луком и грибами. Сыр можно взять любой – и молочный, и брынзу. Можно даже заменить его на сливочный творог.

Способ приготовления

Колбасу и помидоры нарежьте тонкими кружками, сыр мелко натрите. Взбейте в отдельной емкости яйца, посолите и поперчите. Разогрейте на сковороде немного растительного масла, вылейте взбитые яйца и чуть поджарьте, пока они не начнут схватываться. Положите лаваш на яйца, прижмите, и как только омлет станет упругим – переверните его так, чтобы лепешка оказалась внизу.

Сверху посыпьте тертым сыром, положите помидоры и колбасу.

Затем можно или накрыть начинку другим лавашом, или сложить имеющийся пополам. Обжарьте чебурек с двух сторон до золотистой корочки. Можно слегка смазать его сливочным маслом.

Готовый чебурек вкуснее всего есть горячим. Но вы можете завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник – он будет вкусным и на следующий день.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт салата «Пиковая дама» с свеклой.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью